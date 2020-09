Napadima političkog Sarajeva na Viškovića pokušava se izvršiti udar na institucije Srpske

Napadima političkog Sarajeva i obavještajnog sektora na premijera Radovana Viškovića pokušava se izvršiti udar na institucije Republike Srpske, poručeno je to u ATV-ovoj emisiji Direktno.

Optužbe kažu, koje dolaze iz Sarajeva protiv Viškovića su neosnovane, bez ikakvih dokaza, a jasno je da se njima želi preusmjerti pažnja sa svih afera koje se dešavaju u Federaciji. To nije dobra poruka za Republiku Srpsku, niti njen status u BiH, smatra i predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović.

25 godina nakon rata izvlačiti dokumenta sumnjivog karaktera nije poruka za konstruktivnost ove države. Ovim potezima se kaže pokušavaju urušiti nadležnosti Republike Srpske kao i njene institucije, zato je u Srpskoj, kaže Čubrilović najvažnije jedinstvo.

"Ovdje se stiče utisak da se vrši hajka na jedan narod, u spostvenoj državi zbog tog u Republici Srpskoj treba da se gradi jedinstvo, često puta su kritikovane posebne sjednice, a to je institut kojim član Predsjedništva koristi u svakom momentu da zaštiti interes Republike Srpske", kaže Čubrilović.

Sve ide u smjeru da se Republika Srpska predstavi kao genocidna tvorevina a BiH isključivo muslimanska država, poručuje Milorad Kojić. Kako kaže centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, na čijem je čelu, raspolaže sa 6.000 materijala dokazne dokumetacije u kojoj se Radovan Višković ne pominje, niti jednom. Zato je kaže jasno da se na ovaj način žele urušiti institucije Republike Srpske.

“To se ni na koji način neće dozvoliti ne može se dozvoliti, na ovaj način se želi izvršiti udar na istitucije RS jer definitivno potpuno je primijetno pored sve ove pandemije da su institucije RS potpuno stabilne, oni su očekival da će one biti finansijski nestabilne, međutim to se nije desilo", kaže Milorad Kojić, direktor Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.

Optužbe na račun premijera Radovana Viškovića nisu ništa novo, to je segment plana koji je davno predstavljen a to je da se što veći broj Srba prikaže odgovornim za dešavanja u julu 95. kaže prvi čovjek BORS-a Milomir Savčić. U ovom slučaju su kaže propustili da navedu dvije važne stari, a to je kvalifikacija navodnog krivičnog djela koje se premijeru stavlja na teret kao i način na koji je to navodno učinio.

“Radi se o potpuno izmišljenoj priči o nastavku u dopunjavanju plana koji je davno osmišljen, projektovan, a to je da što veći broj Srba nađe na optuženičkoj klupi, a onda po principu velikih brojki da najveći broj Srba bude oslobođen pa će to biti alibi za korektno pravosuđe", kaže Savčić.

Da nije riječ samo o napadu na premijera nego na cijelu Republiku Srpsku, kaže i predsjedavajući Kluba delegata srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Sredoje Nović. Na djelu je kaže obavještajno djelovanje OBA-e protiv Republike Srpske, a naše kadrove u ovoj instituciji ne zanima ništa drugo osim njihove plate.

“Onog časa kada bi se srušila Republika Srpska tada bi prestali svi drugi napadi na pojedince jer rušenjem nosilaca funkcija u RS rušite institucije a time rušite Republiku Srpsku, ukoliko bi se to dozvolilo i došlo do tog stepena da RS postane ljuštura onda bi ste došli do toga da bude region, ne bi joj se dalo da bude nešto više”, rekao je Nović.

Ime Radovana Viškovića dovedeno je u vezu sa učešćem u događajima u Srebrenici u julu 1995. Za to su se pobrinuli federalni mediji uglavnom pod kontrolom SDA, za koje je Višković spremio tužbe zbog klevete. Objavili su samo segmente dokumenta i tako su, citiranjem samo dijelova svjedočenja, pokušali stvoriti sliku i da se Radovan Višković dovodi u vezu sa ovim događajima.