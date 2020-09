Napadima na Viškovića preusmjerava se pažnja sa problema u FBiH

U emisiji "Direktno" ATV-a govorili su Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske, Sredoje Nović, predsjedavajući Kluba delegata srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i Milomir Savčić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.

Razgovaramo o napadima političkog Sarajeva na predsjednika Vlade Republike Srpske, Radovana Viškovića. Da li su napadi na Viškovića, udar na institucije Republike Srpske? Da li su insinuacije sarajevskih medija tempirane, i ko stoji iza njih?

"To nije ništa novo. To je bilo i u prethodnom periodu i bilo je usmjereno prema raziličim visokopozicioniranim ljudma. Optužbe koje dolaze iz Sarajeva, protiv Radovana Viškovića su neosnovane i neutemeljene. To guraju određeni portali koji imaju vezu sa obavještajnim i paraobavještajnim strukturama unutar BiH i sada se usljed nedostatka dokaza pominje da Višković u nekim dokaznim materijalima spominjao u Hagu, što je potpuni apsurd. Svako ko je bio pripadnik Vojske Republike Srpske je zabilježen u nekom od dokumenata i premijer Višković kao ćovjek koji je bio referent za saobraćaj, naravno da ima da je obavljao funkciju. Pozadina svega ovoga je da preusmjere pažnju sa svih afera koje se dešavaju u FBiH i "loptica" je prebačena na Viškovića i niko u FBiH ne govori o aferi "Španac", o Osmici i drugim aferama. Ovim se želi izvršiti udar na institucije Srpske", kaže direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Milorad Kojić.

"U ovakvoj BiH sve je moguće. Po metodologiji kako je radi iz političkog Sarajeva, svaki Srbin je potencijalni ratni zločinac. Ovo nije dobra poruka za Republiku Srpsku i za njen status unutar BiH i za BiH kako ju je Dejton definisao i nije dobro ni za koga ko želi da radi profesionalno odeređene poslove. 25 godina kasnije izvlačiti neka dokumanta, potpuno sumnjivog karaktera zaista nije poruka za suživot i budućnost BiH. Niko ovdje ne šiti zločine i zločince niti hoće da sakrije nešto, ali hoćemo da imamo argumentovane pojave koje iznosimo u javnosti. U Srpskoj treba da se gradi veći stepen jedinstva i mi smo često bili kritikovani zašto imamo posebne sjednice, ali to je institut koji srpski član Predsjendištva korisiti da zaštiti interes Srpske pred institucija BiH, i to nam Dejton daje za pravo. Taj institut je korišten više puta u ovom mandatu i svaki put je bio neophodan. I oni poslanici koji kritikuju posebne sjednice, kada dođe do glasanja ili ne prisustvuju glasanju ili podržavaju te stavove, ali nije dobro što iz političkih razloga te stavove iznose u javnost i zbunjuju javnost", kaže predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.

Ovdje se vodi paralelno, ako imamo jedan problem treba izmisliti problem sa druge strane

"Ovdje nije riječ samo o napadu na premijera Viškovića, ovdje je riječ o napadu na Srpsku. Onog časa kada bi se srušila Srpska, prestali bi svi napadi na pojednice, jer rušenjem nosilaca funkcija vi rušite institucije, a samim tim i Srpsku. Ukoliko bi se to dozvolilo i došlo do tog stepena da Republika Srpska postane samo jedan ljuštura bez svojih institucija, onda bi došli u fazu da Srpska bude jedan region, čak joj se ne bi dalo da bude nešto više od toga i sa njenom samostalošću bi mogli reći "laku noć. Nema rata obavještajnih službi u BiH, jer Srpska nema svoju službu a OBA djeluje prema RS, njenim institucijama i kadrovima. Tu je riječ o obavještajno-bezbjednosnom djelovanju OBA BiH,a ne o ratu. AKo se ovako nastavi, mi vidimo gdje se nalazimo. Srpska nije protiv bilo koga ko je na čelu OBA, bio on Bošnjak ili Srbin, ali jesmo u principu protiv toga da Srpska bude objekat službe. OBA ne smije da služi interesima pojedinaca i bilo kojoj partiji. Mi se nalazimo na prekretnici, ili ćemo urediti da OBA radi u interesu svih građana BiH, ili ćemo doći u situaciju da će se ovi odnosi i dalje zaoštravati, ne samo u političkom nego i u ekonomskom smislu", kaže predsjedavajući Kluba delegata srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Sredoje Nović.

"Ovdje se ne radi o nekoj novoj priči, ovo je samo segment plana koji je davno predstavljen, a to je da se preko 20.000 Srba učini odgovornim za nekakve događaje u julu 1995.. Ovoj priči fale dva elementa, to su kvalifikacija navodnog krivičnog djeca koji je Višković počinio i fali opis način kako je to počinio. Radi se naravno o potpuno izmišljenoj priči, radi se o nastavku plana koji je davno osmišljen. Onda će po principu velikih brojki, velik broj Srba da bude oslobođen i onda će imati alibi za korektno i pravedno pravosuđe. Problem je što tužilac ne dokazuje istinu o onom što se desilo, nego on pokušava da dokaže navodnu istinu o svojoj tvrdnji i dolazi do besmislenih i potpuno izmišljenih optužnica i dolazi do presuda potpuno nevinim ljudima", kaže predsjednik Boračke organizacije Republike srpske Milomir Savči