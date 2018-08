Osuđujem napad na Kovačevića, MUP da preduzme sve mjere

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da je napad na novinara Vladimira Kovačevića za svaku osudu i izrazio uvjerenje da će Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srpske preduzeti sve moguće mjere da rasvijetli ovaj slučaj.



"Ja sam zahtijevao i zahtijevam od policije da zaštiti sve građane a posebno novinare od bilo kakvih mogućih pritisaka, posebno fizičkih i zahtijevam ovog trenutka od policije da preduzme sve moguće mjere. Vjerujem da će MUP kad do toga dođe moći da saopšti javnosti neke podatke", izjavio je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je potvrido da da je danas posjetio novinara Kovačevića u bolnici i dodao da ga je prije toga uljudno pozvao telefonom i pitao da li pristaje da ga posjeti, što je on i prihvatio.

"Nisam imao namjeru da to iznosim u javnost, ali je očigledno to "procurilo". U razgovoru sa njim izrazio sam žaljenje za to što mu se desilo i apsolutno sam odbacio svaku mogućnost da iza toga stoji vlast. Veoma mi je drago da je i on rekao da to razumije i da ne misli da su krivci na ovoj strani. Ponudio sam mu, ukoliko ima potrebe, da se zaštiti i on i njegova porodice i da u tom pogledu angažujemo i dodatnu policiju, ali to zavisi od njega", rekao je Dodik.

Ukoliko se on odluči za to, dodao je predsjednik Srpske, uspostavićemo zaštitu, mada po službenoj dužnosti postoji krug zaštite oko svega.

"Takođe, pokušaćemo da kreiramo i da svi važni ljudi iz vaše profesije i svi vi imate neku posebnu vrstu zaštitu, ali ne da bi bili praćeni već u smislu da se prikupljaju informacije o tome da bi mogli da imate eventualne probleme te vrste", pojasnio je Dodik.

On je naglasio da i pored osude ovog napada, mora da kaže da u Republici Srpskoj ne postoji "atmosfera linča", kako to neki tvrde.

"Odbacujem takve tvrdnje i vi novinari ste svjedoci da to nije tako. Ali i pored ove osude, mi svi zajedno moramo da učinimo da naše društvo bude stabilnije", naglasio je predsjednik Republike.

On je dodao da ne želi nikavu vrstu polemike sa bilo kim, ali mora da se osvrne na tvrdnju predsjednik Udruženja novinara BiH koji je rekao da je u posljednjih sedam, osam mjeseci bilo 40 napada na novinare.

"Ja ne znam kako se tretira napad na novinare, a ako je to ovo što se desilo vašem kolegi onda je to jedan slučaj u Srpskoj, a ostali su na nekom drugom prostoru ili vi imate neke druge podatke. U svakom slučaju, žao mi je zbog ovog napada i vjerujem da će se on brzo oporaviti i vratiti se svom poslu", rekao je Dodik.