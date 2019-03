Nakon presude Karadžiću BiH udaljena od pomirenja

Vojnopolitički analitičar Miroslav Lazanski ocijenio je da je presuda prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću udarac prema Srbima kao naciji, te da će izazvati širenje mržnje i generisanje neprijateljstva u BiH.

"Na Zapadu kažu da svaka presuda ima svoje ime i prezime, ali se zna ko stoji iza ovog imena i prezimena - koja nacija", rekao je Lazanski za Televiziju "Pink".

On je naglasio da će ova presuda udaljiti BiH od pomirenja, za koje se Hag zvanično deklariše, te podsjetio da su Srbi u Hagu dobili 1.170 godina zatvora, Bošnjaci oko 40, a Hrvati oko 300, što govori da su Srbi glavni krivci za rat.

"Ako je to namjera Haškog tribunala, onda je to promašaj. Tu onda nema pomirenja. To će izazvati širenje mržnje, generisanje neprijateljstva dok god imate sa jedne strane trijumfalizam i sa druge strane razočarenje srpskog naroda", rekao je Lazanski.

On je ukazao da optužnica za genocid u opštinama nije prošla, ali da je ignorisan stav vrhunskih izraelskih stručnjaka da se u Srebrenici nije dogodio genocid.

"Ako izraelski stručnjaci kažu da nije bilo genocida u Srebrenici, da li neko u Sarajevu ili Zagrebu može da kaže da Izraelci nisu u pravu?", upitao je Lazanski.

On je naglasio da se Haški tribunal, a sada Mehanizam nikada nije bavio i očigledno neće baviti činjenicom da je Srebrenica bila zaštićena zona UN, a da je tamo bila 28. divizija tzv. Armije BiH i odatle počinila strašne zločine i zvjerstva nad Srbima Podrinja za koja niko nije odgovarao.