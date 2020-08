Suzana Rađen–Todorić se pominjala kao kandidat za gradonačelnika Bijeljine

Srpska demokratska stranka u istom danu doživjela je dva udarca na lokalnom nivou.

Bijeljini je ugledni advokat Miodrag Stojanović odbio ponudu njih i PDP da bude kandidat za gradonačelnika, a u Doboju je lider SDS Mirko Šarović morao da raspusti Gradski odbor stranke.

U vrijeme kada partije objavljuju imena kandidata za (grado)načelnike, SDS u Bijeljini ide od čovjeka do čovjeka i nudi mu kandidaturu, čime očigledno priznaju da je od stranke u Semberiji malo toga ostalo nakon što je svojim putem otišao Mićo Mićić i ušao u koaliciju sa SNSD.

Na pitanje Srpskainfo šta nakon odbijenice Stojanovića, šef SDS u Bijeljini Tomica Stojanović kaže da se traži „racionalno rješenje“.

– Normalno je da smo spremni ponuditi svim kvalitetnim ličnostima, prepoznatljivim iz neke oblasti, kao što je bio gospodin Stojanović. Tim potezom pokazujemo da nije da po svaku cijenu neko mora da bude kod nas, za razliku od druge strane koja se ponaša po principu oni i samo oni. Imamo još sa nekoliko ljudi da razgovaramo, možda smo već i pri kraju. Ali, ako nema nikog, imamo svog kandidata, alternativa postoji – kaže Stojanović.

Upitan da li je on taj kandidat, kaže: „Nebitno je u ovom momentu, ali jedan od ozbiljnijih, da“.

Srpskainfo je Stojanovića pitala i da li je tačno da se kao potencijalni kandidat spominje Suzana Rađen – Todorić, urednica na BN Televiziji.

– Iskreno, ona se pominjala u nekoliko varijanti, ali do nekog ozbiljnog sastanka nije došlo, što ne znači da ga možda ne bude – kaže Stojanović.

Predsjednik Gradskog odbora PDP Bijeljina Slaviša Marković kaže da je koalicioni dogovor da SDS u Bijeljini predloži kandidata za gradonačelnika i da očekuje da to urade u naredna dva, tri dana.

– I ranije sam rekao da je najbolje rješenje da kandidat bude neka nestranačka ličnost koja će okupiti oko sebe veliki broj birača koji su neopredijeljeni. Ni dosta ljudi u SNSD sigurno neće podržati Miću Mićića, što bi bila velika šansa za nestranačkog kandidata da pobijedi u Bijeljini. Mislim da je Bijeljini generalno dosta politike nakon svih ovih dešavanja i poteza Miće Mićića i SNSD. Dobro bi bilo da preuzme da vodi grad neko ko nemema veze sa politikom – kaže Marković.

Iako se u političkim kuloarima priča da PDP i SDS, nakon ovoga, neće ni imati svog kandidata, Marković tvrdi da takva mogućnost ne postoji.

Advokat Miodrag Stojanović kaže da je iz nekoliko profesionalnih i ličnih razloga morao da se zahvali na ponudi SDS i PDP.

– Prema Zakonu o advokaturi, ja bih u tom slučaju morao da umirim svoj advokatski staž, da se brišem iz Advokatske komore četiri godine. Nažalost, ja to ne mogu s obzirom na 13 započetih i skoro do kraja dovedenih predmeta pred Sudom BiH i s obzrom na to da se priprema žalbena sjednica generalu Mladiću. Drugi razlog je objektivna situacija u kojoj sam se našao zatečen. Nisam depolitičan, znam šta se dešava. I da uđem u trku i pobijedim, Skupština broji 32 odbornika, ko će da podrži moje prijedloge kao nestranačkog kandidata? Dakle, bio bih žrtva koja mora da radi onako kako mi kažu stranke koje imaju većinu. Nemam ja za to volju, meni su 64 godine – iskren je Stojanović.

Šurovali sa Petrovićem

Predsjednik SDS Mirko Šarović potvrdio je da je raspustio Gradski odbor stranke u Doboju i da je za povjerenika imenovan Duško Ristić.

– Iako je dosta toga u posljednjih godinu dana učinjeno na konsolidaciji SDS u Doboju, mi smo procijenili da je potrebno napraviti novi iskorak i dati novu snagu i energiju, obzirom da ima mnogo stvari koje nisu završene i da još uvijek nije obezbjeđen kandidat za gradonačelnika – rekao je Šarović.

Izvori Srpskainfo tvrde da je pravi razlog to što je Šarović saznao da njegovi ljudi i dalje „šuruju“ sa Obrenom Petrovićem, nekadašnjom alfom i omegom SDS u Doboju, koji je prešao u SNSD.

Istovremeno, predsjednik raspuštenog odbora Sreten Telebak iz Doboja je poručio da ne prihvata odluku Šarovića sve dok ne dođe i lično je ne obrazloži.