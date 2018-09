Premijer Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da je najvažnije očuvati stabilnost Srpske i njenih institucija.

Ona je, nakon sastanka sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i liderima DNS-a Markom Pavićem i SP-a Petrom Đokićem, izrazila zahvalnost što je predvodila Vladu koju je činila koalicija SNSD-DNS-SP.

"Jak smo i stabilan tim i zajedno smo radili i čuvali stabilnost institucija Republike Srpske znajući da nam je to prioritet", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci.

Cvijanovićeva je podsjetila da su posljednjih nekoliko godina u Republici Srpskoj povećane plate, penzije, socijalna davanja, uvedena nova socijalna prava, povećan agrarni budžet, ulagano u sve opštine u Srpskoj, a samo u ovoj godini više od 120 miliona KM.

"Ako tome dodate strateške projekte, kao što je izgradnja Univerzitetskog kliničkog centra u Banjaluci, auto-puta Banjaluka-Doboj i ostale stvari, onda to pokazuje naš odnos prema Srpskoj i njenim građanima", dodala je ona.

Cvijanovićeva je ponovila da su za vrijeme vlasti SDS-a i PDP-a penzije isplaćivane za 60 odsto manje od onoga što je pisalo u rješenjima.

"To dovoljno govori kako su radili. Naša vlada je obezbijedila 1,5 milijardi KM za boračke kategorije, a za vrijeme njihove vlasti to je bilo 150 miliona KM. To su parametri, a najvažnije je da mi budemo okupljeni oko ideje jake Republike Srpske koja sama o sebi odlučuje u skladu sa Ustavom", kaže ona.

Cvijanovićeva je ocijenila da je Republika Srpska mukotrpno stvarana i branjena, a da je ova vlast bila sa građanima u presudnim momentima, ali i kada su realizovani značajni projekti.

Ona je izrazila zabrinutost što postoje mnogi koji atakuju na stabilnost Srpske i miješaju se u izborni proces.

"Pokušavaju na svaki način izazvati poremećaj u sistemu, jer im ne odgovara stabilna vlast, institucije i Republika Srpska. Međutim, vjerujem u razum naših građana i sigurna sam da ćemo ovaj politički zadatak uraditi na adekvatan način", rekla je Cvijanovićeva.