Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da je uvijek kada se pojavio neki problem između Sarajeva i Banjaluke opozicija u Srpskoj bila na strani Sarajeva, te ocijenio da najave o ujedinjenju opozicionih blokova iz Srpske i Federacije BiH /FBiH/ da se sa vlasti smijene SNSD, SDA i HDZ BiH nisu opoziciona, već pamet stranaca.

Dodik je rekao novinarima u Banjaluci da o naklonosti opozicije u Srpskoj Sarajevu govori niz egzaktnih primjera u zadnjih godinu, dvije.

On je istakao da SNSD nema ništa sa SDA, ali da sa HDZ-om BiH ima partnerske odnose, dodajući da se stranka koju vodi nikada nije ujedinila s jednima ili drugima.

"To što opozicija iz Srpske pokušava napraviti sa opozicijom u FBiH već se manifestuje. Dakle, to me uopšte ne iznenađuje i tu treba reći da je to smislio neko od mentora sa strane i stranaca koji su rekli da bi to bilo dobro. Pa, eto neka izvole", rekao je Dodik.

On je ponovio da SNSD nije nikakvu predizbornu i postizbornu koaliciju pravio sa SDA i HDZ.

"Mi smo kao pobjednici u Srpskoj uzeli ono što nam pripada u pogledu predstavljanja Srpske i nikada nismo imali istinsku želju, ni namjeru da to radimo sa SDA. Oni su naprosto tamo u FBiH pobjednici. Mi nismo ti koji će birati između toga ko je tamo bolji ili lošiji. Onaj koga tamo izabere narod biće u strukturama vlasti i to bi trebalo biti normalno. Prošli mandat to nije bilo, pa smo vidjeli zastoj", rekao je Dodik i naglasio da je na tom planu dobro što je Srpska ponovo afirmisala svoje principe i stavove.

On je podjetio da su priče o ujedinjavanju opozicija u FBiH i Srpskoj počele još kada je SDS-ov Mladen Bosić držao predavanje na nekom fakultetu u Sarajevu i rekao da mu je drago što pripada probošnjačkoj opoziciji.

"Odatle treba vidjeti korijene svega toga, ali to nije njihova /opoziciona/ već pamet stranaca – američke ili britanske ambasade. Nema ko drugi", zaključio je Dodik.