Nagrada za najboljeg lažova: "Lažijada" okupila veliki broj ljudi

"Sad ću ja vama ispričati jednu lovačku priču. Došao ja iz lova, taman ušao u kuću , taman da malo odmorim.. kad ono nešto kopa, kljuca. A ja kraj kuće imao drvenu banderu".

Nevjerovatne lovačke priče ispričane su sinoć na 28. tradicionalnoj Lažijadi u Omarskoj. Najbolja lovačka priča, prema ocjeni žirija bila je o safariju u africi i lovu na zmiju bou i majmune.

Titulu naj lažova odnio je Mirko Popović iz Omarske. Smisao Lažijade, kažu organizatori je da se ljudi dobro zabave, a to već godinama uspijevaju u Omarskoj.

"Jednostavno to se zovu izmišljene lovačke priče, i to jednostavno vidite koliko traje. To je naše prepoznatljivo mjesto i brend. Srndać Omarska iz Omarske", kaže Željko Romanić, predsjednik Organizacionog odbora.

"Evo ja prisustvujem znači od izbora svoga na ovu funkciju, već treću godinu zaredom. I mogu vam reći da je ovo jedan od najpoznatijih skupova u Republici Srpskoj, odnosno članica lovačkog saveza Republike Srpske", kaže Predrag Ljubičić, predsjednik Lovačkog saveza Republike Srpske.

"Lažijadu" ni ove godine nisu propustili lovci iz Petrovca na Mlavi. Iz Lovačkog udruženja "Trest" koje je pobratimljeno sa udruženjem "Srndać" iz Omarske, kažu da dolaze najviše radi druženja sa prijateljima, ali i dobre zabave.

"Ja sam lično evo po 18 put ovdje na Lažijadi među svojim pobratimima. Meni lično a i svim mojim saradnicima je veoma drago kada mogu da dođu ovdje da se družimo sa lovcima iz Omarske da se družimo sa svim ovim ljudima dobre volje", kaže Miroslav Živanović iz Lovačkog udruženja "Trest" iz Petrovca na Mlavi".

Osim gostiju iz Srbije, put Omarske redovno dolaze i članovi drugih lovačkih udruženja iz BiH, ali Slovenije. Novu Lažijadu veseli lovci zakazali su i iduće godine. Ako im je vjerovati na riječ.