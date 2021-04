Nadstranački pokret koji je pompezno najavljen od strane Draška Stanivukovića, propao je prije nego što je i formiran. Iako je gradonačelnik Banjaluke isticao da će zajedno sa narodnim poslanicima Jelenom Trivić i Nebojšom Vukanovićem praviti "pokret koji će objediniti sve ljude", do toga definitivno neće doći, što je potvrdio i sam Vukanović.

Narodni poslanik iz Hercegovine nije štedio riječi kada je u svom tekstu kritikovao Stanivukovića, pa se može zaključiti da je nedavno "zakopavanje ratnih sjekira" bio samo još jedan performans za javnost.

"Ranije sam upozorio gospodina Stanivukovića da mora biti obazriviji i voditi računa da svojim potezima ne ponižava i ne povređuje saradnike i saborce, poigrava se sa ljudima i gleda samo sebe, ali izgleda da nije bilo dovoljno. Da me interesuje neka funkcija do sada bi se za nju izborio, i spreman sam sutra potpisati da ću se povući sa svake kandidature i pozicije ako će to dati rezultat i pobjedu. Ali prvo je bespotrebno gospodin Stanivuković lansirao priču o nekakvom nadstranačkom pokretu bez ikakvih konsultacija sa bilo kim, a onda juče na Elti rekao da od toga nema ništa", napisao je Vukanović.

Nadstranački pokret koji je trebao da bude iznad "svake stranke i treba da okupi širu zajednicu, akademsku, stručnu, političku, apolitičnu", pao je na prvom ispitu i pitanju "Ko će da bude kandidat za neku od najviših funkcija?"

Nebrojno puta do sad, pojedini opozicioni političari javno su isticali svoje ambicije da budu kandidati za najviše republičke funkcije, a pritom su sebe predstavljali kao najbolje opcije i "nosioce promjena".

Jedan od lidera koji bi se rado prihvatio kandidature za neku od funkcija je i Nebojša Vukanović, koji ne krije svoje razočarenje u svoj "saborca" Draška Stanivukovića.

"Prije nekoliko dana, pred sastanak opozicije, namjerno je organizovao sastanak i doveo u neprijatnu situaciju načelnika opštine Teslić Milana Miličevića, predstavljajući sebe i njega kao najbolje kandidate za dvije funkcije, i tako na mala vrata pokušavajući da sve ostale eliminiše i dovede pred svršen čin kao što je uradio sa kandidaturom za gradonačelnika Banjaluke. To u najmanju ruku nije korektno", naveo je Vukanović.