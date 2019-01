Nadamo se skorom početku izgradnje graničnog prelaza u Bratuncu

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić očekuje da će u što kraćem roku početi izgradnja graničnog prelaza između Bratunca i Ljubovije nakon što je Uprava za indirektno oporezivanje BiH raspisala tender za izbor izvođača koji će obaviti te radove.

Trninić je rekao da se nada da će izvođač biti izabran brzo.

"UIO je napokon raspisala tender, dugo je ovo trajalo, trebalo je da se to dogodi i prije, ali konačno smo to dočekali. Novoizgrađeni most na Drini stoji već duže od godinu, a nažalost nije ga moguće upotrebljavati jer nemamo granični prelaz", rekao je Trninić.

On je ocijenio da je ovaj projekat od velikog značaja za Podrinje, ali i za cijelu Republiku Srpsku i BiH.

"Most je veoma značajan za razvoj privrede i za povezivanje dvije države i nadam se da će sve biti urađeno u što kraćem roku kako bi on mogao biti korišćen. Planirana je izgradnja jednog od najsavremenijih graničnih prelaza u našoj regiji", istakao je Trninić.

UIO BiH raspisala je tender za izgradnju graničnog prelaza čija je procijenjena vrijednost 12,3 miliona KM bez PDV-a, a rok za dostavljanje ponuda ističe 7. marta u 12.00 časova.

Ponuđači moraju dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude vrijednu 145 hiljada KM da bi mogli učestvovati u tenderskom potupku.

Uslovi za ponuđače su i pozitivno poslovanje u 2017. godini, te minimalni promet od 14 miliona KM u svakoj od posljednje tri godine.

Od potencijalnih izvođača radova se traži i da su od 1. januara 2016. godine do dana podnošenja ponude realizovali najmanje jedan ugovor o izvođenju radova koji su predmet ove javne nabavke, odnosno da su izveli radove niskogradnje, visokogradnje ili na rehabilitaciji puteva čija je vrijednost minimalno pet miliona KM bez PDV-a.

Firme koje žele da se domognu ovog posla moraju imati i najmanje 100 zaposlenih ili angažnovanih radnika, te asfaltnu i betonsku bazu u svom vlasništvu ili na raspolaganju koja je od mjesta izvođenja radova udaljena maksimalno 70 kilometara.

Tenderom je predviđeno da granični prelaz bude izgrađen za 350 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Izgradnjom graničnog prelaza biće stavljen u funkciju most "Bratoljub" čiju izgradnju je sa oko 13 miliona evra finansirala Srbija.

Most "Bratoljub" završen je u maju 2017. godine, ali je zbog blokade iz Savjeta ministara ostao neizgrađen granični prelaz.