Nacrt zakona o inspekcijama donosi brojne izmjene

Rad inspektora na terenu uskoro će kontrolisati posebna organizaciona jedinica čime će se samovolja opštinskih i republičkih inspektora u potpunosti izbrisati, a greške svesti na minimum. Ovo je samo jedan dio Nacrta zakona o inspekcijama koji priprema Ministarstvo uprave i lokalne samouprave.

"U ovom slučaju govorimo u stvari o inspektorima koji će na odgovarajući način, a uz ispunjavanje posebnih uslova rada vršiti inspekcijski nadzor nad već izvršenim inspekcijskim pregledima od strane drugih inspektora, ukoliko postoje određeni nedostaci ili nepravilnosti", kaže Nikola Knežević, pomoćnik ministra za resor uprave.

Priprema se i zakonska podloga za to da se neprijavljivanje radnika tretira kao krivično djelo, čime bi se barem pokušao spriječiti rad “na crno”. Iz ministarstva su akcenat stavili na obaveznu koordinaciju između opštinskih i republičkih inspekcija, kako bi se izbjeglo poklapanje i ponavljanje istog posla.

"Nama je uvijek kao problem od strane poslodavaca posebno istaknuto što nije postojalo planiranje, pa im se često dešavalo da praktično u jednoj sedmici dolaze inspektori i opštinski i republički i da su stalno pod nekom vrstom kontrole", kaže Lejla Rešić, ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

Poslodavci imaju i druge probleme, posebno “novopečeni”, a do sada su se njihove greške masno naplaćivale. I to bi novim zakonom trebalo biti riješeno. Predviđeno je da mikroprivredni subjekti u prvoj godini svog poslovanja ne dobijaju novčane kazne za manje prekršaje, nego samo opomenu i uputstva. Iz Unije udruženja poslodavaca takvu odluku pozdravljaju, ali kažu da je ipak treba proširiti i na veća preduzeća.

"Mi podržavamo takvu mjeru ali smo mi predložili malo drugačiju modifikaciju da se to odnosi na sva preduzeća i da to bude obaveza preventivna prva kontrola, bez obzira kada je preduzeće otvoreno. Mislimo da bi to značajno olakšalo rad poslodavcima ali i kvalitet inspekcijskih kontrola", kaže Saša Trivić, Unija udruženja poslodavaca.

Programom ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2019-2021. godine planirano je donošenje novog Zakona o inspekcijama u četvrtom kvartalu ove godine.