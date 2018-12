Nacionalni program demografske obnove pun pogodak

Demograf Stevo Pašalić izjavio je danas da je pun pogodak najava predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović o pokretanju višegodišnjeg nacionalnog programa demografske obnove Srpske.

Pašalić je ocijenio da je to prava stvar, navodeći da bi Srpska na ovom planu, prije svega, trebalo da uredi sistemske mjere i odabere one koje su realne i koje mogu dati očekivane rezultate.

On je naveo da u narednom periodu treba napraviti njihovu selekciju jer prevelik broj može odvesti u drugu krajnost, odnosno da ne bude željenih efekata.

"Kada se uradi populaciona politika, ocijeniće se koje mjere su prioritet i koje daju veće efekte kratkoročno i dugoročno. Ima i finansijskih i nefinansijskih mjera. To jeste složena problematika, ali najvažnije je da postoji najava da se ide u to. To nam apsolutna treba i to pozdravljam", rekao je Pašalić.

Predsjednik Srpske Željka Cvijanović rekla je danas da je cilj višegodišnjeg nacionalnog programa demografske obnove Srpske da se stvore uslovi da ljudi ostanu ovdje, te da se radi na njihovom povećanom zapošljavanju, ali i stvaranju uslova za veću kreativnost, inventivnost i inicijativu.

Ona je rekla da će u ovaj program biti uključeno mnogo subjekata, među kojima je Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Cvijanovićeva je navela da će u Srpskoj biti realizovan Program startap Srpska vrijedan dva miliona KM, čija je ciljna grupa zapošljavanje mladih do 35 godina.