Nacionalni interes Srpske je autoput do Srbije

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je prvi i nacionalni prioritet Srpske izgradnja auto-puta od Doboja do granice sa Srbijom, ali da to ne znači da će se odustati od izgradnje auto-puta od Banjaluke do Prijedora.

Višković je rekao da su pojedini mediji nesmotreno prenijeli njegovu izjavu u vezi sa ugovorom sa kineskim kompanijama o izgradnji auto-puta Banjaluka - Prijedor. On je pojasnio da je za Vladu Srpske u ovom trenutku prioritet izgradnja puta od Doboja do granice sa Srbijom, nakon čega bi bio urađen i put od Banjaluke do Prijedora. "Nijednog trenutka nismo razmišljali, niti razmišljamo da raskinemo ugovor o izgradnji auto-puta do Prijedora, ali u ovom momente imamo prioritete, a to je put do granice sa Srbijom", izjavio je Višković novinarima u Trebinju nakon sastanka sa rukovodstvima "Hidroelektrana na Trebišnjici" i Hidroelektrane "Dabar". On je istakao da je o ovom planu upoznao i gradonačelnika Prijedora Milenka Đakovića, koji se saglasio s tim planom i dao mu podršku. "A, onda sam dobio informaciju da gospodin Đaković sa načelnicima Kozarske Dubice i Novog Grada hoće da mi se obrati pisanim zahtjevom zbog čega se ne gradi auto-put prema Prijedoru", naveo je Višković. On je istakao da su se na ovaj potez odlučili nakon što je Srbija, na zahtjev Republike Srpske, izmijenila svoje prioritete i kao prioritet sada stavila put od Kuzmina do Rače, čija će izgradnja, prema najavama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, početi već u junu. "Predsjednik Vučić je pristao da Srbija o svom trošku sagradi most preko rijeke Save, koji je najzahtjevniji objekat na tom projektu, i ponudio nam spremnost da pomogne i izgradnju oko 20 kilometara kroz Republiku Srpsku", rekao je Višković. Višković je poručio da takvu šansu neće da propuste i da su pružene ruke od Srbije rado prihvatili.