Načelniku opštine Derventa za peti mandat podrška 11 političkih subjekata

U trci za peti mandat na čelu opštine Derventa, Milorad Simić dobio je veliku podršku partija. Potpise na sporazum o saradnji i podršci na narednim iznborima stavili su predstavnici deset lokalnih odbora partija.



Svi osim SDS-a i PDP-a. I njima kaže Simić želi dobro, očekuje fer izbore, a bez velikih obećanja poslije njih, vjeruje, nastavlja zacrtanim smjerom.

"Ja sam navikao da se mora rano ustati, kasno leći, puno raditi sve transparentno i volio bih da mi neko prigovori gdje sam bio lopuža, to ne smije ja bih rekao u mom okruženju ne smije, Derventa je zauzela jedno korektno solidno mjesto u Republici Srpskoj", rekao je Milorad Simić, načelnik opštine Derventa.

Zato koalicioni partneri nisu imali dilemu. U prethodnim mandatima pokazao je domaćinski odnos i zadobio povjerenje.

"Uvijek smo bili zajedno, imali smo uvijek dobre konkretne, rješenja po pitanju bilo šta u Derventi, uvijek smo imali zajendički interes", istakao je, Slaven Gojković, SP.

"Držim se one narodne, ko dobro radi nemojte ga mijenjati zato opet HDZ će ga podržati za peti mandat govorim u ime opštinskog odbora HDZ Derventa, tako da ne vidim razloga nekog drugog da bi podržali osim Milorada Simića", naglasio je Marjan Kljajić, HDZ Derventa.

Ponosni su na široku podršku u Izbornim štabu SNSD-a. Vjeruju da će u naredne četiri godine u istom sastavu nastaviti rad.

"To znači da je i on i SNSD dobro radio sve ove godine, nemojte me držati za riječ, ali mislim da će ovo biti najšira podrška u Republici Srpskoj 11 političkih subjekata koji učestvuju aktivno na izborima", istakao je Igor Žunić, šef Izbornog štaba SNSD Derventa.

Svi sa istim ciljem, kažu, za bolji život građane Dervente. Vjeruju da će ta opština u narednom četvorogodišnjem periodu dobiti i status grada, za šta je pokrenuta inicijativa.