Na udaru oni koji ne izdaju fiskalne račune

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da izmjene i dopune Nacrta zakona o fiskalnim kasama apsolutno ne dotiču pravna i fizička lica koja izdaju fiskalne račune, već one koji takve račune ne izdaju.

"Ovim nacrtom zakona biće obuhvaćeni samo oni subjekti koji ne izdaju fiskalne račune jer to znači neprijavljivanje prihoda i utaju poreza", rekla je Vidovićeva tokom skupštinske rasprave o ovom nacrtu zakona.

Vidovićeva je napomenula da predviđene kazne za prekršioce ovog zakona nisu evropske, već u skladu sa kaznama u zemljama bivše Jugoslavije.

Šef poslaničkog kluba SDS-a Miladin Stanić smatra da su institucije neefikasne u pogledu suzbijanja sive ekonomije u Republici Srpskoj, jer nemaju ravnopravan odnos prema svim privrednim subjektima.

Poslanik DNS-a Darko Banjac smatra da kazne za kršenje zakona o fiskalnim kasama treba da budu manje i da iznose od 3.000 do 6.000 KM, a ne do 20.000 KM, kako je to predloženo Nacrtom ovog zakona.

"Ovako predložene velike kazne nisu prilagođene razvoju privrede i primanjima u Republici Srpskoj u odnosu na zemlje EU", istakao je Banjac.