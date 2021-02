Na ponovljenim izborima biće i ponovljeni raniji rezultati

Savjetnik srpskog člana i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Radovan Kovačević izrazio je večeras očekivanje da će na ponovljenim izborima u Doboju i Srebrenici biti ponovljeni rezultati kakvi su bili i 15. novembra, te pozvao građane ove dvije lokalne zajednice da izađu na izbore u nedjelju, 21. februara.

"To će pokazati da je farsa oko poništavanjima izbora u Srebrenici i Doboju bila uzaludna i da je to bilo isključivo politički", rekao je Kovačević za RTRS.

Komentarišući potez Centralne izborne komisije /CIK/ da u te dvije lokalne zajednice budu poništeni izbori, Kovačević je naveo da je sve što je vezano za CIK u sadašnjem sastavu sumnjivo i kritično, kao i da je tako i svaka njihova odluka bila sumnjiva, navodeći primjere odgađanja lokalnih izbora za 45 dana, iako zakonski to može da bude 35 dana, zatim odluke o procesu glasanja u uslovima pandemije virusa korona.

Kovačević je naglasio da je u svemu tome postojao izraženi politički pritisak SDA koja je i predvodila proces političkog preuzimanja CIK-a, kao i da se ponište izbori u Srebrenici, na šta su pristali srpski članovi iz SDS-a i PDP-a uz uslov da se ponište i izbori i u Doboju i na mjestima gdje su na izborima pobijedili srpski kandidati.

"Imali smo stručne ljude u CIK-u i neko je to želio da promijeni i sada u CIK-u imamo isključivo ljude koji su klasični politički poslušnici, koji dolaze sa lista određenih političkih stranaka, ili direktno iz kabineta predsjednika SDS-a", naveo je Kovačević.

Prema njegovim riječima, bez obzira na to što od SDS-a i PDP-a zvanično postoji podrška zajedničkom kandidatu za načelnika opštine u Srebrenici /Mladenu Grujičiću/, ta podršna na terenu izostaje.

Kovačević je naglasio da postoji veliki broj građana Srebrenice bošnjačke nacionalnosti koji podržavaju Grujičića jer u njemu vide čovjeka koji je prvi put počeo da vodi brigu o Srebrenici, o njenom razvoju, a koji Srebrenicu nije koristio kao mjesto političke manipulacije.

Za poziv na bojkot izbora u Srebrenici političke grupacije "Moja adresa Srebrenica", Kovačević je rekao da kad neko poziva na bojkot, radi se o tome da je svjestan da ne može pobijediti i traži alibi za poraz.

"Očigledno su se predstavnici bošnjačkih političkih partija iz politikog Sarajeva preračunali da manipulacijama koristeći CIK pobijede i kada su vidjeli da im je poraz neminovan govore o bojkotu, o apelacijama Ustavnom sudu", naveo je Kovačević.

On je rekao da je potpuno jasno da neko ima skrivene namjere kada je riječ o Srebrenici i da je sve što se događa u vezi sa izborima određena priprema terena, dodajući da neće da izgovara šta je to, ali da se to neće dopustiti i da će Srebrenica ostati u Republici Srpskoj i uvijek biti njen sastavni dio.

Kovačević je istakao da će ljudi u Srebrenici za načelnika izabrati Mladena Grujičića, kao što će u Doboju za gradonačenika izabrati Borisa Jerinića, jer je on izuzetno vodio Doboj u prethodnom periodu, kada je taj grad postao centar značajnih projekata u Republici Srpskoj.