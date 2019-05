Na području Sokoca u toku realizacija projekata vrijednih skoro 10 miliona KM

U opštini Sokolac u toku je realizacija sedam projekata ukupne vrijednosti gotovo 10.000.000 KM, uključujući i dva u vezi sa organizacijom 56. Međuopštinskih omladinskih sportskih igara /MOSI/, koje će biti održane od 3. do 7. jula, rekao je načelnik Milovan Bjelica.

On je naveo da se u dva projekta kasni sa aktivnostima, te da je u zastoju projekat izgradnje etno-sela na Romaniji, u vrijednosti 2,5 miliona KM.

Bjelica je naglasio da je opština Sokolac najvećim dijelom obezbjeđivala suinvestitore za svoje projekte.

On je naveo da je ovog proljeća počela izgradnja fekalnog kanalizacionog kolektora od Podromanije do sela Kula dužine 9.670 metara i sekundarne mreže na kojoj će do kraja godine biti 250 priključaka.

"Ukupna vrijednost ove investicije je 1.100.000 KM i predstavlja komponentu tri velikog projekta `Snabdijevanje vodom i kanalizacija u opštini Sokolac` započetog 2013. godine", dodao je Bjelica.

On je rekao da će do kraja građevinske sezone biti završeni i radovi na dvije stambene zgrade sa 64 stana za smještaj raseljenih i izbjeglih lica koja žive na Sokocu.

"Vrijednost tog projekta je 3.500.000 KM, s tim što smo dodatno napravili i projekat opremanja tih stanova koje gradimo zajedno sa Ministarstvom za izbjegla i raseljena lica Srpske i UNHCR-om. Nastojaćemo da obezbijedimo sredstva za osnovne kućne aparate i namještaj za te porodice", istakao je Bjelica.

Prema njegovim riječima, zamijenjena je stolarija i u toku je rekonstrukcija krovne konstrukcije i fasade na objektu Osnovne škole "Sokolac" po projektu "povećanja energetske efikasnosti", koji finansiraju UNDP, Vlada Republike Srpske i grad Istočno Sarajevo.

On je naglasio da će, zajedno sa 150.000 KM koje lokalna uprava planira za spoljašnje uređenje školske zgrade, vrijednost ovog projekta dostići 500.000 KM.

Bjelica je naveo da je do sada urađeno više od 400 novih stubova javne rasvjete, te planirano proširenje ove mreže po projektu vrijednosti 100.000 KM.

On je naglasio da će čim vrijeme dozvoli početi asfaltiranje svih ulica u naselju Brezjak, tri u Sokolačkim njivama i dvije u naselju Ćilimara, za šta je obezbijeđeno 650.000 KM.

Bjelica je podsjetio da će za rekonstrukciju saobraćajnice od nove Sportske dvorane do Ulice Pera Kosorića, Vlada Srpske obezbijediti 300.000 KM i da će ti radovi biti završeni za sedam dana.

U okviru zajedničkog projekta vodosnabdijevanja sa susjednom Rogaticom, kaže Bjelica, opština Sokolac je uradila primarni i sekundarni vod za sela Ozerkovići, Kazimerovići, Đedovci, Vrbarje, Burati i Obrtići u ukupnoj dužini 10.000 metara, ali vodovod još nije pušten u rad.

"Sada je preostala nabavka pumpi na bazenima i rješavanje jednog imovinskog pitanja, pa očekujemo puštanje vodovoda do kraja građevinske sezone", rekao je Bjelica, dodajući da je vrijednost ovog dijela projekta 2.000.000 KM.

Prema njegovim riječima, među projektima čija realizacija kasni su "Daljinsko grijanje na bio-masu sa kogeneracijom", ukupne vrijednosti 15.000.000 KM, gdje su još u toku pregovarački postupci sa potencijalnim investitorima.

Bjelica je dodao da u ovom poslu opština Sokolac ulazi u javno-privatno partnerstvo i da se radi po fazama.

On je pojasnio da je u prvoj fazi, procijenjene vrijednosti 1.500.000 KM, planirano je proširenje toplovodne mreže u gradskom naselju Sokolac za novih 30.000 metara kvadratnih.

Bjelica kaže da se očekuje početak rekonstrukcije laboratorije i nabavka nove opreme sredstvima koja je odobrila Organizacija UN za hranu i poljoprivredu /FAO/ za oživljavanje rada Centra za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na Sokocu, koji je u sastavu Poljoprivrednog instituta u Banjaluci.

"Vlada Srpske i resorno ministarstvo do sada su za sanaciju ovog centra uložili više od 1.000.000 KM, a FAO obezbijedio 200.000 evra i dalje animira potencijalne investitore, za relizaciju projekta pokrenutog prije pet godina", dodao je Bjelica.

On je dodao da se za sada na parcelama ovog centra radi na proizvodnji sitnih sjemena krmnog bilja.

Bjelica je rekao da nije realizovan projekat "Etno-selo na Romaniji", koji je pokrenut 2013. godine, za koji je bilo planirano 2.500.000 KM za prvu fazu, odnosno izgradnju osnovnih objekata i infrastrukture.

On je naglasio da je na području sokolačke opštine radno angažovano više od 3.500 lica, da još 500 ljudi radi van Sokoca, da je sa biroa prošle godine zaposleno 400 osoba i da Sokolac nije mjesto iz koga se odlazi.

Bjelica je naglasio i da je, prema podacima Privredne komore Republike Srpske, Sokolac prva opština u regiji kada je riječ o rastu privrede.