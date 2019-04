Jaka kiša ih nije omela: Sindikalci tražili veće plate i bolji status

Savez sindikata Republike Srpske Međunarodni praznik rada - 1. maj, obilježio je manifestacionim okupljanjem pod sloganom "Srpsku grade radnici - povećajte plate da bi ostali ovdje".

Šetnjom kroz Gradišku, odnosno do zgrade Saveza sindikata do graničnog prelaza, željeli su ukazati na najveći problem, a to je odlazak radne snage.

Socijalnim partnerima uputili su zahtjeve za uključivanje Opšteg kolektivnog ugovora do kraja maja, povećanje najniže plate na 500 KM do 1. jula, povećanje plata svim radnicima zaključivanjem posebnih kolektivnih ugovora u privredi i rad na realizaciji Memoranduma o zajedničkim mjerama zaključenog između Vlade i Saveza sindikata.

Prethodno je predsjednica Republike Srpske, Željka Cvijanović poručila da je povećanje plata jedan od preduslova za ostanak aktivne radne snage u Srpskoj.

Predsjednica je rekla da podržava zahtjeve sindikalaca da se povećaju plate u Srpskoj, te da je i kao premijer radila na tome i povećanju penzija.

"Želimo da ohrabrimo poslodavce da vode računa o povećanju plata u privatnom sektoru koje su značajnije od onih u javnom, iako sve plate treba povećavati", navela je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da su i kroz raniji dijalog socijalnih partnera – Vlade, sindikata i poslodavaca riješeni mnogi problemi, među kojima je i povećanje minimalca.