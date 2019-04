Na Opštem kolektivnom ugovoru uskoro potpisi svih pregovarača

Socijalni partneri u Srpskoj u četvrtak su konačno dogovorili tekst Opšteg kolektivnog ugovora, a potvrdu da će uskoro staviti i svoje potpise na njega, dobili smo od svih pregovaračkih strana, koje tada nisu bile raspoložene za komentar.

U Savezu sindikata kažu da će radnici Republike Srpske do kraja maja dobiti ovaj ugovor. Kamen spoticanja, kako kaže Ranka Mišić, bio je regres. Sada, kada je ovo novčano davanje oslobođeno poreza i doprinosa, prepreka više ne bi trebalo da bude.

“Zahvaljujući memorandumu u kome to jasno piše da je potrebno rasteretiti rad, da dođemo do toga da Vlada Republike Srpske novčano davanje koje je u stvari regres bude oslobođeno poreza i doprinosa, što u stvari je i bilo prihvatljivo za poslodavce, a isto tako, za one poslodavce koji su imali u svojim pojedinačnim kolektivnim ugovorima iznos regresa, sada mogu u dijelu koji je oslobođen od poreza i doprinosa povećati svojim radnicima već postoječi regres", kaže Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

Kada Vlada Republike Srpske izmjeni dva zakonska rješenja koja se odnose na poreze i doprinose, stavićemo svoj potpis na opšti kolektivni ugovor, jasni su i poslodavci. Kažu, odluka o neoporezivanju regresa im mnogo znači. Ipak, tvrde, oni su ti, uz Vladu, koji su najzaslužniji.

“Vjerovatno mjesec dana, ako ne i nešto duže, će trebati dok dođemo do potpisa opšteg kolektivnog ugovora. Ono što je činjenica, da najveći dio stvari koje se tiču opšteg kolektivnog ugovora je u stvari prepisan iz odluke Vlade koja je bila važeća do sada. Jedina velika stvar je neoporezivi regres. Evo mi kao poslodavci zahvaljujemo Vladi na velikodušnoj pomoći, a visina regresa i sve ostalo će zavisiti od budućeg vremena i dogovora radnika i poslodavaca", kaže iz Unije udruženja poslodavaca, Saša Trivić.

Pregovori socijalnih partnera u Srpskoj traju već tri godine. Posljednji, trinaesti po redu sastanak, na kome su i donesene ovakve odluke, trajao je više od tri sata. Sastanku je prisustvovao, a ujedno i predsjedavao ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović.