Na izgradnji mosta na Savi kod Gradiške radi se punom parom. Radnici i mašine su svakodnevno na terenu. Već u junu trebalo bi da počne montaža čelične konstrukcije. Izgradnja tih elemenata je već u radionici, poručuje za ATV direktor Autoputeva Republike Srpske Dušan Topić.

- Ovo je čelični most i tu je glavna karakteristika čelični materijal čija cijena vrlo često mnogo osciluje na svjetskom tržištu tako da je bilo dobro da se u toj ranoj fazi ugovori čelik da bi cijena bila stabilna, a i da se krene sa izradom elemenata da bi dok se na terenu stvore uslovi za montažu, počela i montaža na licu mjesta rasponskih konstrukcija, jer to je most na tri raspona - kaže Topić.

Priprema se i izgradnja podvožnjaka kako bi nasip ostao prohodan. Konstrukcija samog mosta će ići nekih šest do sedam metara iznad nasipa.

Trenutno se na gradilištu u Čatrnji uglavnom radi na iskopima, zemljanim radovima i produženju radnog platoa, odnosno nasipanju rijeke Save kako bi se stvorili uslovi za postavljanje stubova na kojima će stajati most.

Radovi su u punom jeku i na carinskom terminalu koji je otvoren prije desetak dana. Što je najvažnije smanjio je gužve u centru Gradiške, ali i na graničnom prelazu. Radi se o najsavremenijem terminalu u BIH sa svim standardima koje imaju oni u zemljama EU.

- Možemo u ovom trenutku i na novom terminalu u potpunosti i svakog dana koristiti skener vozilo, vozilo za poseban pregled kamiona u smislu da se eventualno otkrije određena vrsta robe koja je pokušana na nezakonit način da se uveze u našu zemlju. A pored carinskih službenika ovdje bolje uslove za rad imaju i inspektori iz fitosanitarne inspekcije, tržne inspekcije i ureda za veterinarstvo BiH - izjavio je Ratko Kovačević.

UIO je na istom mjestu izgradila i granični prijelaz koji čeka završetak izgradnje mosta.

Most grade "Integral inženjering", "Đuro Đaković" i "Zagreb-montaža". Rok za završetak radova je 30 mjeseci.