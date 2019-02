Na Balkanu u 2019. godini moguć rat

U najnovijem izvještaju američke Nacionalne obavještajne agencije, koji je već razmatran u Senatu, pominje se da bi ove godine moglo biti sukoba na Balkanu.

Kako navodi Sputnjik, Balkan nije pominjan tokom rasprave u Senatu, ali jeste u samom izvještaju.

"Zapadni Balkan će, gotovo je sigurno, biti pod određenim rizikom od nasilja niskog nivoa i mogućeg otvorenog vojnog sukoba tokom 2019", navodi se u izvještaju NSA.

Takođe stoji i da će "Rusija nastojati da iskoristi etničke napetosti i visoke nivoe korupcije kako bi spriječila da se zemlje ovog regiona kreću ka EU i NATO-u".

Komentarišući navode iz izvještaja, analitičar Aleksandar Pavić ukazuje da je ono što zaista piše, a to je mogućnost vojnog sukoba, realnost iz prostog razloga što o tome govore američki zvaničnici.

"Postoje dobre šanse za to jer se Amerika pojavljuje i kao palikuća i kao vatrogasac. Ako oni budu insistirali, pritiskali da Srbija i Republika Srpska uđu u NATO i da se po svaku cijenu postigne neki dogovor o Kosovu, naravno da su onda veće šanse za izbijanje konflikta. Znači, to najviše zavisi od ponašanja Amerikanaca, a onda i ostalih zapadnih sila koje ovdje imaju vojnu, medijsku i finansijsku premoć na terenu“, ukazuje Pavić.

Konstataciju da su od 42 strane izvještaja samo dvije rečenice posvećene Balkanu, sagovornik Sputnjika ne vidi kao manjak interesa za Balkan. Naprotiv.

"Unutar Evrope u izvještaju su izdvojeni samo Balkan, Turska i Velika Britanija zbog Bregzita. Po tome proizilazi da su upravo to glavne neuralgične tačke i uz to, naravno, ruski i kineski uticaj u Evropi. To čak i nije ništa novo. U avgustu je odlazeći američki funkcioner zadužen za Evropu i Evroaziju, Ves Mičel, naveo Balkan, zajedno sa Ukrajinom i Gruzijom, kao mjesta koja su na prvoj liniji fronta u borbi protiv ruskog uticaja", napominje odličan poznavalac američke političke scene.

Na pitanje da li to znači da treba očekivati njihove dodatne pritiske na Srbiju i Republiku Srpsku, Pavić nema dilemu: "Apsolutno."