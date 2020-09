MUP Srpske razmatra mogućnost krivične prijave protiv Džaferovića

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske razmotriće mogućnost krivične prijave protiv Šefika Džaferovića zbog toga što je MUP Srpske i pojedine firme optužio da organizovano prebacuju migrante od istočne granice BiH prema Unsko-sanskom kantonu.



MUP Srpske smatra da izjava predsjedavajućeg Predsjedništva BiH i potpredsjednika SDA Šefika Džaferovića, govori o njegovoj spremnosti da neistinama zloupotrijebi ozbiljnost migrantske krize u zemlji za dnevno-političke svrhe, pri tome ne nudeći nijedno kvalitetno rešenje.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske ne vrše, niti su ikada vršili prevoz migranata, ali nemaju pravo ni da ograničavaju kretanje migrantima. Podsjećamo da autobusi puni migranata dolaze u Banjaluku iz Sarajeva i Tuzle, kao i drugih gradova Federacije, a koje prevoze prevoznici iz FBiH, sa uredno plaćenim kartama", stoji u saopštenju MUP-a Srpske.

Džaferobvić se nije zaustavio samo na MUP-u Srpske. Optužio je Milorada Dodika i Dragana Čovića da bježe od rješenja migrantske krize. Što se Republike Srpske tiče, njen stav je jasan i nedvosmislen. Nema zadržavanaj migranata na njenoj teritoriji, i svi migranti biće prebačeni u neki od kampova u drugom entitetu. Čini se je to ono što Džaferoviću posebno smeta.

"Svako onaj ko bez odluke državnih institucija učestvuje u bilo kakvoj aktivnosti prevoženja migranata iz jednog u drugi dio BiH, izlaže se opasnosti da počini teško krivično djelo. To se ne smije raditi. Entitetske institucije nisu nadležne. To što radi policija Republike Srpske, to je protivzakonito i izlaže sebe krivičnoj odgovornosti", istakao je šefik Džaferović, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

A i na to Džaferoviću stiže odgovor iz MUP-a Srpske. Dužni smo da postupa po zaljučcima Vlade Republike Srpske u cilju održavanja povoljnog stanja bezbednosti na teritoriji Republike Srpske, pri tome ne ugrožavajući prava migranata, a poštujući Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i slobodama.