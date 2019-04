MUP Srpske drži pod kontrolom dešavanja u vezi sa borbom protiv terorizma 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u posljednje vrijeme drži pod kontrolom dešavanja u vezi sa borbom protiv terorizma i ekstremizma, te razmjenjuje informacije o potencijalnim teroristima sa drugim policijsko-obavještajnim agencijama u BiH, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.

"U posljednje vrijeme nije bilo nekih terorističkih akata, ali to ne znači da oni koji imaju radikalne namjere, naročito organizovane grupe ekstremista koji su do sada vršili terorističke akte u BiH, to neće ponovo pokušati", rekao je Lukač novinarima u Banjaluci.

Nakon otvaranja radionice o temi "Prevencija radikalizma, nasilnog ekstremizma i terorizma - institucionalni pristup Vlade Republike Srpske", Lukač je podsjetio da je u proteklim godinama bilo više terorističkih akata u BiH u kojima je nažalost bilo mrtvih ljudi.

"Sve što je bilo nije isključeno da se neće dešavati i u narednim godinama jer u BiH ima još na desetine paradžemata u kojima se nalaze uglavnom pripadnici vehabijskog pokreta koji ne poštuju zakone ove zemlje i žive po svojim pravilima", istakao je Lukač.

On je naglasio da su svi ti teroristički napadi došli od tog pokreta, dodavši da se ne mogu zanemariti njihove aktivnosti i povratak džihadista sa sirijskog ratišta i Bliskog istoka kojih je najviše otišlo na to područje iz BiH.

Lukač je podsjetio da je Vlada Republike Srpske 2016. godine usvojila Akcioni plan za borbu protiv ekstremizma i terorizma i iste godine formirala Koordinaciono tijelo za nadzor nad sprovođenjem ovog plana na čijem je čelu čovjek iz MUP-a Republike Srpske.

"MUP Republike Srpske na ovaj način daje svoj doprinos i velikoj svjetskoj koaliciji za borbu protiv ekstremizma i terorizma, te sarađuje i sa svima koji se bave policijskim i obavještajno-bezbjednosnim poslovima u razmjeni informacija u vezi sa ljudima koji mogu biti potencijalni teroristi", zaključio je Lukač.

U radionici učestvuju predstavnici institucija Republike Srpske s ciljem jačanja harmonizovanog i sveobuhvatnog pristupa u prevenciji i borbi protiv terorizma i ekstremizma.