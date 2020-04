MUP RS: Evidentirano 24 prekršaja u vezi sa vanrednim stanjem

Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske kojom je zabranjeno kretanje lica sa navršenih 65 godina života i više, kao i zabrane kretanje svim licima na javnim površinama u vremenu od 20,00 do 05,00 časova u protekla 24 časa prekršila su 24 građanina u Republici Srpskoj.

Podsjećamo, od ove zabrane su izuzeta lica kojima poslodavac izda potvrdu o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja procesa rada (obrazac potvrde može se preuzeti na www.vladars.net i www.mup.vladars.net) i lica kojima MUP RS izda dozvolu za kretanje (potvrda za licima koji nemaju poslodavca, a koja se obrate nadležnoj policijskoj stanici izkazajući potrebu za nesmetanim kretanjem).

Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije od 29.04.2020. godine u cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane korona virusom, na snazi je zabrana kretanja na teritoriji Republike Srpske u periodu:

-01.05.2020. godine od 12,00 časova do 02.05.2020. godine u 05,00 časova;

-02.05.2020. godine od 12,00 časova do 03.05.2020. godine u 05,00 časova;

-03.05.2020. godine od 12,00 časova do 04.05.2020. godine u 05,00 časova.

Podsjećamo, Republički štab produžio je primjenu zaključka o zabrani kretanja svim licima van mjesta njihovog prebivališta/boravišta od subote u 12,00 časova do nedjelje u 18,00 časova.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske apeluje na građane da poštuju Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, a kojim se propisuju vanredne mjere u cilju prevencije širenja virusa korona „SARS-CoV-2“ i „COVID-19“ bolesti na teritoriji Republike Srpske.