Momir Ristić kandidat za načelnika opštine Šekovići

Aktuelni načelnik opštine Šekovići Momir Ristić ponovo je kandidat SNSD-a na ovu funkciju na predstojećim lokalnim izborima.

Promociji kandidata Opštinskog odbora SNSD-a Šekovići za predstojeće lokalne izbore prisustvovao je i potpredsjednik stranke Radovan Višković, koji je ocijenio da će izborni rezultat biti bolji bar za 10 odsto u odnosu na poslednje lokalne izbore.

Višković je istakao da stanovnici Šekovića najbolje znaju o kakvom je kandidatu riječ.

- Neka samo vide kako su se Šekovići razvijali u posljednje četiri godine od kada je na vlasti kadar SNSD-a, za razliku od nekog prethodnog vremena kada ovdje ova partija nije bila na vlasti - napomenuo je Višković.

On je poručio da će Vlada i institucije Srpske nastaviti da pomažu razvoj ove lokalne zajednice, kao što su to i do sada radile.

Ristić je zahvalio rukovodstvu SNSD-a na republičkom nivou i političkim subjektima u Šekovićima za podršku, te poručio da će razvojni projekti, koji su u toku, kao i oni koji se planiraju, biti nastavljeni.

On je podsjetio da su Šekovići izrazito nerazvijena opština, te da je njeno rukovodstvo uspjelo da prebrodi krizu izazvanu virusom uz podršku Vlade Republike Srpske.

- Nemamo mnogo zaraženih. U posljednja četiri mjeseca zaraženo je troje što je dokaz da smo dobro odradili posao - naveo je Ristić.