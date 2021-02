"Moju borbu sa koronom opozicija je vidjela kao priliku da prikažu nerealno stanje i oni kao da su pobijedili", kaže Milorad Dodik, lider SNSD-a za ATV.

"SDS ima 50 odsto manje glasova, PDP ima ukupno manje glasova, a mi imamo 6 odsto više glasova, 12.000 glasova imamo više na nivou Srpske nego što smo imali na prošlim izborima, a nama pričaju kako su pobijedili. Sve ankete u Doboju i Srebrenici govore da će SNSD pobijediti i naši kandidati, što govori da je to biti 43 opštine i grada gdje je SNDS pobijedio na nivou načelnika i 48 od 63 opštine gdje smo dobili većinu, najveća smo i najbolja politička partija. U mjestima gdje nemamo gradonačelnika imamo skupštinsku većinu", kaže Dodik.

On ističe da opozicija "živi na priči o pobjedi za gradonačenika Banjaluke".

"Oni žive na nekoj priči o pobjedi za gradonačelnika Banjaluke. Mi smo kao SNSD pokrenuli niz promjena, imamo novi gradski odbor. Oni su radili neko brzo anketiranje na dan kada je doktor Vlado Đajić postao predsjednik Gradskog odbora, pa su pitali za koga bi glasali kada bi izbori bili danas. Između Đajića i sadašnjeg gradonačelnika 60 odsto bi glasalo za Đajića. To su njihovi istraživači", kaže Dodik.

Lider SNSD-a ističe da je bitno da postoji dobra saradnja između svih nivoa vlasti radi razvoja lokalnih zajednica.

"U Banjaluci imate gradonačenika koji ne uvažava skupštinu, njemu skupština služi za iživljavanje, a ne za kvalitetan dogovor. Skupštinska većina je htjela da se dogovori sa gradonačelnikom, međutim on se ponaša tako kako se ponaša. Misli da šta god on da kaže to neko mora da uradi, ponaša se kao povrijeđeno dijete, kako neko ne razumije ili neće. On će morati da nauči neke stvari. Bojim se da će zbog njegovog pokušaja da prikaže da drugi nešto kao ne mogu i njegovu nesposobnost da učini bilo šta kvalitetno da će doći do zastoja razvoja samog grada, a to ne želimo. I zato smo nudili da sjednemo da se dogovrimo, ali on to neće, a mi samo želimo da se Banjaluka razvija.