Močević: SDS je postao luzerska stranka, Banjaluka će ponovo izabrati Radojičića

SDS postao luzerska stranka i već 10 godina ide ka sunovratu, kaže Dragan Močević, politički komentator.

"To što SDS pravi sve ove katastrofalne pogreške od liderstva do kadrova, to je najveći problem građana Srpske i SNSD-a. SDS bi trebao da bude najozbiljniji korektiv vlasti, lider opozicije. SDS ne zna s time da se nosi. Bosić je iskopao grobnicu, Vukota Govedarica je stavio sanduk u tu grobnicu i Mirko Šarović to zatrpava. Moram ovako malo biti morbidan, ali ilustrativan", rekao je Močević.

Niko od njih nema lidersku harizmu ni energiju da SDS postavi kao relevantnu partiju, a možda će SDS poslije ovih izbora biti na nekim mjestima treća partija ili ih neće biti, tvrdi Močević.

"SDS je postao stranka luzera. Ljudi i dalje glasaju za njih zbog uloge u devedesetim. Rukovodstvo SDS-a u posljednjih 10 godina nisu pomogli Mići Mićiću nikako. SDS nam treba kao jaka opozicija".

Močević tvrdi da pomijeranje izbora najviše odgovara Ivaniću, Šaroviću i Izetbegoviću. Smatra da je uticaj na pomjeranje očigledan zbog izbora članova CIK-a gdje je vršen očigledan politički uticaj.

Koliki je uticaj društvenih mreža na izbore, najbolje se pokazalo u Srbiji. Ali postoji li to kod nas?

"Društvene mreže su se pokazale kao lažni balon. Najbolji primjer za to je Srbija gdje na društvenim mrežama niste imali nikoga za Vučića, a izbori su završili kako su završili. Imaćemo neke lokalne, internetske zvijezde koje će imati neki rezultat kao što imamo ovu situaciju u Banjaluci", kaže Močević.

"Da su se izbori desili prije korone, SNSD bi oduvao sve ove stranke. U decembru smo radili istraživanje po kojem SNSD ima veći rejting nego sve ove stranke zajedno", rekao je Močević.

Močević tvrdi i da situacija sa koronom išla u prilog vladajućoj stranci zbog odličnog vođenja.

"Preko 80 odsto građana podržalo je mjere Vlade tokom pandemije virusa".

Komentarisao je i trenutnu situaciju u Banjaluci i poručio da će Radojičić ostati na mjestu gradonačelnika.

"Banjaluka će vjerovatno da zadrži istu vlast. Banjaluka je jedan grad koji će zahvaljujući rejtingu prije svega Milorada Dodika i opštem rejtingu da zadrži vlast u tom gradu. Sva imena koja su predložena od strane opozicije za gradonačelnika Banjaluke nemaju šanse protiv Igora Radojičića", kaže Močević.