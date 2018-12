Mnogi zloupotrebljavaju tragediju porodice Dragičević 

Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić rekao je danas da je mnogo onih koji bi da se obračunavaju sa Republikom Srpskom i koji tragediju porodice Dragičević iz Banjaluke zloupotrebljavaju tako što napadaju na policiju Republike Srpske.

Špirić je u izjavi Srni upitao hoće li neprijatelji Republike Srpske tragediju porodice Dragičević zloupotrebljavati sve dok ne ostvare svoj cilj.

On je istakao da poštuje bol porodice i sve one koji najiskrenije saučestvuju u nastojanju da se ovaj slučaj rasvijetli do kraja.

"Nažalost, mnogo je onih koji bi da se obračunavaju sa Republikom Srpskom i njenim institucujama, koji ovu tragediju zloupotrebljavaju na način da napadaju i nasrću na policiju Republike Srpske koju iz vizure političkog Sarajeva vide kao otuđeni centar moći, pozivajući na reformu policije koja bi podrazumijevala njen nestanak", naglasio je Špirić.

Prema njegovim riječima, na redu je obrazovanje, pa poljoprivreda "i Bog zna šta još".

Špirić je naveo da se, "nažalost, opozicija ili barem njen dio nije pomirio sa porazom na oktobarskim izborima", te da svoj cilj nastoji da ostvari ulicom, "ne prezajući da tragediju porodice Dragičević dožive kao plijen za ostvarenje cilja".

On je ocijenio da je ovo najsramnija do sada viđena uloga opozicije.

"Stanite ljudi, vrijeme je, ne žurite u nevrijeme", dodao je Špirić.