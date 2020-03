Mnogi gradovi i opštine u Republici Srpskoj uvode vanredne mjere

Mnogi gradovi i opštine u Republici Srpskoj uveli su vanredne mjere u cilju sprečavanja širenja virusa korona.

To znači da je trgovinama, kafićima, sportskim kladionicama, pijacama, tržnim centrima, igraonicama ograničeno radno vrijeme. Mjere se razlikuju u zavisnosti od specifičnosti, stanja i položaja grada, ali je ipak važno da u konačnici budu približne, kaže prvi čovjek Banjaluke, po uzoru na čiju odluku su i ostali ograničili rad.

"Iako je svaka lokalna zajednica samostalna u donošenju svojih odluka, ali je preporuka Vlade Republike Srpske da se preduzmu mjere koje je donio grad Banjaluka. Tako da očekujemo da ćemo u komšijskim opštinama imati sličan režim tako da se ljudi iz Banjaluke u 18 časova ne presele u Čelinac ili Topolu. Znači pokušaćemo ujednačiti tu praksu, a ujedno je to i preporuka Vlade", rekao je Igor radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Nakon zasjedanja nekoliko gradskih štabova, odlučeno je da će u Doboju, Tesliću, Gradišci i Mrkonjić Gradu ugostiteljski objekti i marketi raditi do 18 časova, dragstori i pekare do 22 časa. Vrtići nastavljaju s radom, ali jednoglasno stiže preporuka da svi oni koji djecu ne moraju voditi od kuće, to i ne čine. Već sad je uočeno da se broj djece u vrtićima drastično smanjio, kažu iz Doboja.

"Preporuka je da svi oni koji nemaju djecu gdje da ostave mogu ih dovesti u vrtić. Vrtić je organizovao manje grupe od 4-5 djece i tako će u narednom periodu funkcionisati", istakao je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

"Nema mjesta za bilo kakvu paniku, sve ovo su preventivne mjere koje provodimo, jer ni jedan od 53 lica koja su pod zdravstvenim nadzorom nemaju potvrđeno prisustvo virusa. Međutim, radi opreznosti i sprečavanja širenja zaraze smatramo da je bitno pokrenuti sve prenentivne mjere", naglasio je Darko Tomaš, načelnik Prnjavora.

U Trebinju će ugostiteljski objekti, tržni centri i prodavnice raditi do 20. časova, pekare do 22. časa, sportske kladionice i zanatske radnje do 18., a u potpunosti je zabranjen rad svadbenih salona, diskoteka, igraonica i fitnes klubova.

"Štab za vanredne situacije grada Trebinja apeluje i moli sva pravna i fizička pravna lica i poslovne funkcije koji posluju u našem gradu, javna preduzeća, ustanove i institucije da poštuju preporuke", rekao je Stevan Bekan, načelnik Štaba za vanredne situacije Trebinje.

Iz Bijeljine je stigla poruka da, sve dok nema zaraženih, nema ni skraćenog radnog vremena.

"Nismo zatvorili diskoteke, kafiće, tržne centre, ali u skladu s naredbom Vlade apelujemo na sve te ljude i omladinu koji će ići u diskoteke da sva ta masovna okupljanja izbjegavaju", naglasio je Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine.

U opštini Pale radno vrijeme tržnih centara skraćeno je do 20. časova, a ugostiteljskih objekata do 23. časa. Iz Kozarske Dubice stiže odluka da ugostiteljski, trgovinski i zanatski objekti rade do 19. časova, dragstori i pekare do 22. časa. Novi Grad zabranio je rad noćnim klubovima, dječijim igraonicama, svadbenim salonima i fitnes centrima, dok će trgovine, pijace i ugostiteljski objekti biti otvoreni do 20. časova, a dragstori i pekare do 22. časa.