MMF uslovio prenosom nadležnosti, iz Srpske poručili da nema ništa od toga

Republika Srpska neće podržati prenos nadležnosti, pa ni onda kada to zahtjeva Međuanrodni monetarni fond. MMF i ovaj put to traži, a na BH nivo bi da prebaci registar računa fizičkih lica, certifikovani potpis ali Fond finansjke stabilnosti.

Od toga, poručuju iz Vlade Srpske neće biti ništa, sve i da ne bude aranžmana sa MMF-om.

"Mi ne možemo prihvatiti taj aranžman ako bude ijedan zahtjev z aprenos nadležnosti. Za sada su tri takva zahtjeva. I ako Međunarodni monetarni fond ne prihvati naše primjedbe i naš prijedlog kako se to na drugi način može riješti a da ne prenose se nadležnosti, jer tu ima stvari koje nisu u skladu sa zakonom koji vrijede u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Mi aranžman nećemo moćiprihvatiti", kaže Zora Vidović, ministar finansija u Vladi Republike Srpske.

Centralna banka treba da ima uvid u bankovne, a ne u račune fizičkih lica jer tako nešto nema uporište u zakonu, objašnjava predsjednik Vlade Republike Srpske. Ekonomski pritsci MMFa, kaže neće proći.

"Mi smatramo da je to prenos nadležnosti da Centralna banka nema zakonsko utemeljenje da to radi, mi već taj registar imamo u Republici Srpskoj. U Federaciji, ovih dana završavaju procedure da uspostave taj registar. Prema tome, ako se neko poziva na zakon o pranju novca ili nekim drugim stvarima. Mi već imamo evidenciju, imamo taj registar", kaže Radovan Višković, premijer Republike Srpske.

Problematičan je zahtjev u vezi sa namjerom da BiH ima Zakon o sertifikovaim potpisom, jer Republika Srpska već ima svoj.

"Oni sada predlažu da bude jedno tijelo, da kažem regulaciono tijelo koje će to kontrolisati. To jeste da to bude preneseno na nivo Bosne i Hercegovine. Mi to takođe ne možemo prihvatiti iz razloga što je to takođe prenos nadležnosti. A drugo, u Evropi ima jako puno zemalja koje imaju više tih tijela kontrolnih a ne samo jedno", kaže Zora Vidović.

MMF je ponovo pokušao sa zahtjevom za osnivanje Fonda za finansiju stabilnost koji bi trebalo da djeluje u okviru Agencije za osiguranje depozita na niovu BiH. Iz Republike Srpske poručuju da nisu zadovolni radom tih agenicja i upravljanjem sredstvima. Pregovori sa MMFom se vode za 1, 5 milijardi maraka, od čega bi oko pola miliona trebalo da pripadne Republici Srpskoj.