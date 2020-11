Mlađe osobe razvijaju tešku kliničku sliku: Najmlađi pacijent na respiratoru ima 29 godina

Najmlađa osoba koja je preminula od zaraze korona virusom u Srpskoj, u proteklih 14 dana, imala je 34 godine. Trenutno najmlađi pacijent na respiratoru ima 29 godina, podaci su Instituta za javno zdravstvo Srpske.

U UKC svakodnevno proširuju kapacitete za nove pacijente.

"Blizu 600 pacijenata inficiranih kovidom 19, i blizu 60 pacijenata na respiratoru, blizu 200 pacijenata traži podršku kiseonika. To je ogroman broj pacijenata, to je ogroman posao za nas zdravstvene radnike koji rade u zaštitnim odijelima", kaže Vlado Đajić, generalni direktor UKC-a RS.

"Sve mlađe i mlađe osobe mogu da razviju srednje tešku i tešku kliničku sliku i da zahtijevaju bolničko liječenje i da zahtijevaju najveći oblik repsiratorne podrške kao što su repsiratori", kaže direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković.

Sve što se dešava u bolnicama širom Srpske, treba da bude upozorenje svima nama, poručila je predsjednik Republike Srpske. Zajedno možemo doprinijeti da se smanji pritisak na zdravstveni sektor.

"Držite distancu, nosite masku, nemojte ići na velika okupljanja. Postoje određena ograničenja koja treba poštovati. Svi smo željni života, to znamo. Svi želimo da živimo i funkcionišemo punim plućima, ali prost ovo vrijeme zahtjeva da nosimo masku. Ne zato što je to neko propisao već zato što to spašava naš život već živote svih ljudi oko nas", kaže Željka Cvijanović.

Institut za javno zdravstvo će u narednom periodu Ministarstvu zdravlja i Republičkom štabu za vanredne situacije dostaviti prijedloge mjera za naredni period u skladu sa epidemiološkom situacijom. Minsitar Šeranić kaže da će sve prijedloge pažljivo analizirati.

"Ne možemo mjeru da gledamo samo kao epidemiološku, moramo da gledamo kako i na koji način to utiče generalno na socijalno-društvneo zbivanje unutra same zajednice. Ali prevashodno sa ciljem zaštite stanovništva", kaže Šeranić.

Svaki pojedinac i stanovništvo u cijelni najbolje će se zaštiti i pomoći zdravstvenim radnicima, ako poštuje mjere. Prvog oktobra u bolnicama u Srpskoj je bilo hospitalizovano 161 osoba zaraženih virusom korona. Danas 1.182. To je hiljadu pacijenata više, za nepun mjesec i po. Među njima sve više onih koji imaju tešku kliničku sliku.