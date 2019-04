Mladićevi dnevnici govore u njegovu korist: Tražio da se Arkan tretira kao neprijatelj

Dnevnici generala Ratka Mladića u kojima je nakon sastanaka sa bitnim ljudima u periodu od 1991. do 1996. godine na više od 5.000 stranica zabilježio svoja zapažanja i šta su mu drugi govorili, mape koje je crtao, politička predviđanja o onome šta čeka Srbiju, a šta će se dešavati na svjetskoj političkoj sceni, sve je to završilo u Haškom tribunalu.

Prvostepenom presudom od 22. novembra 2017. Mladić je osuđen na doživotnu robiju, a tokom procesa Hag se uzdao pravo u ove bilješke koje je general pisao tokom ratnih godina. Mladićevi ratni dnevnici pronađeni su tokom jednog od pretresa njegove porodične kuće u Beogradu

U bilježnicima su pronađeni dokazi da se dešavalo sve suprotno od onoga što su haški tužioci govorili.

"To je stajalo na tavanu onako položeno, nije bilo ni sakriveno i to što su našli tamo, to su bili dnevnici. U različitim pretresima uzimani su različiti dokumenti, ali u suštini ništa od onoga što su uzeli, uključujući i Ratkove dnevnike, ne tereti Ratka uopšte, nego govore u Ratkovu odbranu. U Ratkovim dnevnicima vidi se da on naređuje da se srpske paravojske razoružaju, a ko neće da se stavi pod komandu i ko odbija da se razoruža, da se tretira kao neprijatelj", priča generalov sin Darko Mladić.

"Najvećim dijelom u njegovim bilježnicama zapisane su stvari koje su mu drugi ljudi govorili, on nije tamo pisao šta je on govorio. Prvo je u Hagu zavladalo neko ushićenje da su to dobili, međutim, poslije, kad su izanalizirali sadržaj, vidjeli su da to ide u Ratkovu korist i onda su krenuli da osporavaju da je to srpska tajna služba podmetnula, da smo kao nešto manipulisali. Nema tu manipulacije, ti dnevnici su čista Ratkova odbrana i umjesto da nađu jednu rečenicu koja ga optužuje, tamo su mogli da vide Ratkove riječi da je "mir bolji nego bilo koji rat" - poručuje Darko Mladić.

