Mladen Ivanić kandidat opozicije za gradonačelnika Banjaluke?

Draško Stanivuković koji se kandidaturi najviše nada, zatim Jelena Trivić koja bi je, bez problema, prihvatila, a opet se kao treće opoziciono ime u kandidaturi za gradonačelnika Banjaluke pojavljuje i ime Mladena Ivanića, počasnog predsjednika PDP-a.



Dok mlade snage priželjkuju kandidaturu, i svađaju se, konce bi mogao da im pomrsi "stari vuk" jer je, prema pisanju pojedinih portala, Ivanićeva kandidatura rezultat, u zadnje vrijeme, sve izraženijeg otpora ljudi iz rukovodstva SDS-a i PDP-a prema političkom djelovanju Draška Stanivukovića, donedavno najozbiljnijeg opozicionog kandidata za gradonačelnika Banjaluke.

I jedni i drugi, navodi se, njegovo djelovanje ocjenjuju kao "neozbiljno i kontraproduktivno za kompletan opozicioni blok u Banjaluci". Aktuelni lider PDP-a ne otkriva ko bi mogao da bude kandidat, a ime bivšeg lidera isključuje.

"Klasična dezinformacija oko plasiranja nekih imena koji nisu u bilo kakvom opticaju", rekao je Branislav Borenović, lider PDP-a.

Zvaničnici SDS-a i PDP-a imali su, u proteklih nekoliko dana, dva sastanka na kojima se razgovaralo o zajedničkom kandidatu za gradonačelnika Banjaluke, navode pojedini mediji.

Ono što pojedini u SDS-u navode je da Stanivuković nije dorastao funkciji gradonačelnika. Nemanja Vasić smatra da će takav stav podržati i njegove stranačke kolege jer je, po njemu, Stanivukovićeva kandidatura rizik za opoziciju.

"Što sam ja i ranije na neke komentare rekao svoj stav, to je bila neka moja želja i moje razmišljanje ko bi bio najbolji pa sam pomenuo Jelenu, pa se tu digla frka oko toga, ali ja imam pravo kao i danas da kažem šta bi bilo najbolje. Ja samo znam da kandidat za gradonačelnika pored osobine da kaže kako nešto ne valja i šta ne treba, treba znati i kako treba, a ona sigurno taj drugi dio zna, a za njega nisam siguran", istakao je Nemanja Vasić, potpredsjednik SDS-a.

Nisu sigurni ni analitičari. Danijel Simić smatra da politika Draška Stanivukovića nije dobra jer se pokazao kao solo igrač.

"Od samog početka političkog angažmana je imao poseban izborni štab koji je plaćen nekim nepoznatim javnosti sredstvima. Jasno je da postoji u čitavom opozicionom taboru jedno rastrežnjenje, nakon izbornog uspjeha sa tim ličnim glasovima i reklame sa ličnim glasovima što je gospodin Stanivuković uspio da napravi i da se polako počinjemo vraćati nekim stvarnim prilikama u političkom životu odnosno radu na terenu i radu u partijskim organizacijama, a ne solo igranje i to su solo nastupi koje su određeni poslanici ispoljavali u periodu od završetka opštih izbora", naglasio je Danijel Simić, Frontal.rs.

Mladenu Ivaniću nikako ne bi trebala kandidatura, smatraju upućeni u odnose u PDP-u, jer je to za političara njegovog kalibra ocijenjeno kao "poražavajuće" u smislu rješenja koje bi smirilo posvađanu omladinu. Pritom, smatraju, da ne treba tek tako otpisivati Trivićevu kojoj se itekako dopada ideja o kandidaturi jer bi time, saznaje se, dobila političku satisfakciju koju je ranije pokušala naći u SDS-u. Neke stvari oko kandidature mogle bi da budu jasnije sutra nakon sjednice Predsjedništva SDS-a. Dok se ne iskristališe ime, koje bi trebalo da bude iz PDP-a, u toj stranci će učiniti sve da pokažu kako nema narušenih odnosa između Draška Stanivukovića i Jelene Trivić iako je to potvrdilo nekoliko izvora iz vrha te stranke. Čim je ta informacija prenesena, Branislav Borenović požurio je da objavi fotografiju sa narodnim poslanicima na kojoj su svi nasmijani i srećni. Dobro upućeni kažu da je to samo predstava za javnost i da Stanivuković i Trivićeva, već neko vrijeme, nisu u dobrim odnosima.