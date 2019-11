Mjere Vlade urodile plodom

Dobrih vijesti ne manjka u "Šumama Srpske", gdje se iz mjeseca u mjesec nižu sve bolji rezultati poslovanja.

Mjere Vlade Republike Srpske urodile su plodom, pa su na dobrom putu i ona šumska gazdinstva koja su nekada loše poslovala. Sve je manje gubitaša i sve je više novca u kasi "Šuma Srpske".

"Ono što je, dakle, značajno pomenuti u ovom momentu je poboljšanje situacije koja je bila na šest mjeseci, pozitivan rezultat dakle ide prema gore. Mi očekujemo da će do kraja već tekuće godine, na kraju dvanaestog mjeseca on biti znatno bolji. Ja ne bih da licitiram sa preliminarnim rezultatima, jer to nije zakonska obaveza, ali je on značajno bolji u odnosu na šest mjeseci gdje bio plus bio otprilike 2.600.000", kaže Biljana Marković, predsjednik Nadzornog odbora JP "Šume Republike Srpske".

Prošlo je i više od dva mjeseca od kada se Vlada Srpske na posebnoj sjednici bavila stanjem u Javnom preduzeću "Šume Republike Srpske". Tada je usvojeno i nekoliko zaključaka s ciljem da "Šume" budu što profitabilnije. Polovinom septembra smijenjeno je i nekoliko direktora gazdinstava koja su loše poslovala. Novi direktori imaju pune ruke posla.

"Situacija se popravlja generalno u svim šumskim gadinstvima. Međutim, u pojedinim šumskim gazdinstvima nije lako dostići nedostatke koji su se desili u prethodnom periodu. Tako da i daljem imamo, da kažem, lošiju proizvodnju i u Šumskom gazdinstvu Vrbanja Kotor Varoš, Oštrelj Drinić i još nekim šumskim gazdinstvima, dakle zbog zaostataka u prethodnom periodu.", istakao je Goran Zubić, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske.

Predstavnici Jedinstvene udružene sindikalne organizacije i uprave preduzeća počeli su i pregovri o povećanju cijene rada za nerednu godinu. Sindikat zahtijeva da to bude najmanje 10 odsto.