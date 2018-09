Mitrović za ATV: Hrvatski entitet, faktički, već postoji u BiH

Treći entitet u Bosni i Hercegovni, faktički, postoji na terenu. Ovo tvrdi Slavko Mitrović, savjetnik predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

U emisiji ATV-a "1 na 1" Mitrović kaže da je područje tog entiteta svugdje tamo gdje "Hrvatska elektroprivreda Herceg-Bosna" isporučuje struju i naplaćuje račune, odnosno gdje su u većini Hrvati. Isto to, dodaje Mitrović, vidi se i na primjeru "Eroneta".

"Položaj Hrvata u BiH je moguće riješiti kroz promjene Ustava Federacije BiH, ne dirajući Ustav BiH kao Aneks 4 međunarodnog ugovora, samo ako postoji spremnost i dobra volja Bošnjaka da se to uradi", kaže Mitrović, ali i konstatuje da te dobre volje i spremnosti "nema kod Bošnjaka ni na vidiku".

Prema njegovim riječima, "Bošnjaci su i dalje zarobljenici jedne ratne situacije gdje su voljeli da se predstavljaju kao jedine žrtve i da je neko njima nešto dužan".

"Poslije toga su od visokih predstavnika tražili i, najčešće, dobijali ono što su tražili. Onda dolazite u situaciju da oni kažu da visoki predstavnik ne radi svoj posao jer ne smjenjuje ljude i ne nameće zakone. Toga više nema", kaže Mitrović.

U slučaju udovoljavanja potrebi Hrvata za trećim entitetom, Mitrović podvlači da ne bi došlo do priče o Posavini u Republici Srpskoj kao dijelu teritorije koju bi trebalo da obuhvati taj treći entitet.

"Više je razloga zbog kojih to nije moguće. Mnogo je izjava Dragana Čovića, kao neupitnog lidera Hrvata u BiH, u kojima on kaže da je pozicija i teritorija Republike Srpske neupitna. Zato ja govorim o promjenama federalnog Ustava, a ne o promjenama Ustava BiH. Niko ne traži da se mijenja Ustav BiH. Ali na ovaj način, ako bismo uveli međustepen da se prije donošenja odluka na federalnom Parlamentu vrši koordinacija kantona sa hrvatskom većinom ili prije donošenja odluke na federalnoj Vladi takođe vrši ta koordinacija, onda imamo usaglašene stavove i onda ne treba mijenjati Ustav. To je donekle slična situacija onoj koja postoji u Belgiji, koja je vrlo stepenovana... Recimo, to bi mogla da bude "zajednica hrvatskih kantona", jer sve ono što se može riješiti kroz Ustav FBiH nema dodirivanja sa Republikom Srpskom i mi podržavamo takva nastojanja. Mislim da je to rješenje za BiH, da ona na tom tronošcu funkcioniše. Bošnjaci često kažu Hrvatima: "Šta vi hoćete, vas je 19 odsto, a imate 35 odsto funkcija". Ali, šta ti vrijede funkcije u federalnoj Vladi, kada te oni stalno preglasavaju?", zaključuje Slavko Mitrović, savjetnik predsjednika Srpske.

Temeljeći svoja uvjerenja na istraživanjima i rezultatima, Mitrović je govorio i o predstojećim opštim izborima u oktobru i izrazio očekivanja da će koalicija koju čine SNSD, DNS i SP imati dvotrećinsku većinu. S druge strane, aktuelnoj opoziciji u Republici Srpskoj predviđa veoma loš rezultat.

"Način na koji je funkcionisao Savez za pobjedu, kako se sada zovu, a zapravo su Savez za poraze, pokazao je javnosti i biračima u Srpskoj šta se može desiti ako imate vlast koja je gubitnička u RS, a onda je uzeta od strane bošnjačkih političara, Bakira izetbegovića i SDA kao vlast na nivou BiH, kakva se šteta sve može napraviti Republici Srpskoj i zaustaviti mnoge korisne stvari za Srpsku ako postoji taj antagonizam", kaže Mitrović.

Objašnjavajući zašto Vukota Govedarica ne može pobijediti u trci za predsjednika Srpske, savjetnik predsjednika Republike kaže da je lider SDS-a sam sebe diskvalifikovao.

"Podsjetio bih na njegovu izjavu kada je trebalo određivati kandidate za pojedinačne funkcije da je on rekao da se ne osjeća dovoljno sposobnim i iskusnim da bude kandidat za člana Predsjedništva BiH, nego da to prepušta Mladenu Ivaniću. Znači, Govedarica bi htio da obavi pripravnički staž na mjestu predsjednika Republike, pa da onda bude sposoban i iskusan", zaključuje Slavko Mitrović.