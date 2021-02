Mitrović: Novi most na Savi u funkciji od naredne godine

Ministar transporta i komunikacija u Savjetu ministara Vojin Mitrović izjavio je danas tokom posjete lokaciji gradnje novog mosta na Savi kod Gradiške da je, prema informacijama izvođača radova, planirano da do juna bude postavljena čelična konstrukcija cijelom dužinom mosta, koji bi trebao da bude završen do kraja godine.

On je najavio da bi novi most u Gradišci trebao da bude završen do naredne godine, a da bi trebalo da do 2025. bude završena kompletna mreža auto-puteva u Republici Srpskoj, čime bi ovaj dio Srpske bio povezan sa Račom i granicom sa Srbijom.

"U narednih pet godina mi ćemo imati povezanu Raču sa Banjalukom i Koridorom `Pet ce` i ovaj most će biti već sljedeće godine u funkciji, tako da su ostvarene sve pretpostavke za povezivanje sa susjednim državama, sa Srbijom u Rači i sa Hrvatskom mostom u Gradišci, koji predstavlja jedan od najfrekventnijih graničnih prelaza", rekao je Mitrović novinarima.

Mitrović je gradilište mosta na rijeci Savi posjetio zajedno sa direktorom Javnog preduzeća "Autoputeva Republike Srpske" Dušanom Topićem, te predstavnicima izvođača radova "Integral inženjering" iz Laktaša i nadzora firmi "Krebs i Kifer Istočna Evropa", te Instituta IGH iz Zagreba.

On je prethodno sa Topićem u Banjaluci razgovarao i o izgradnji Koridora "Pet ce", odnosno spajanja Odžaka preko ovog koridora i tunelom "Putnikovo brdo" sa Federacijom BiH.

"Imamo tu tri lota, od Vukosavlja do Rudanke, od Rudanke do Johovca i `Putnikovo brdo`. Razgovarali smo o tome u kojoj se fazi nalaze ovi projekti i u tom dijelu sam prijatno iznenađen. Radi se dio Johovca, a u tenderskoj fazi su druge dvije dionice, tako da bismo u naredne dvije do tri godine trebali završiti ovaj koridor", naveo je Mitrović.

Govoreći o izgradnji auto-puta Rača-Bijeljina, Mitrović je rekao da su raspisani tenderi, da postoje određeni tehnički problemi u vezi sa finansiranjem, ali da je za očekivati da će to u naredna dva do tri mjeseca biti riješeno.

Topić je tokom obilaska gradilišta mosta u Gradišci potvrdio da bi njegova izgradnja trebala da bude završena do postavljenog roka na proljeće naredne godine, te da prate u kojoj je fazi planirana izgradnja vezne saobraćajnice na hrvatskoj strani.

"Tender za izvođača radova za ovu saobraćajnicu je u završnoj fazi i nadamo se da će početkom pune građevinske sezone `Hrvatske ceste` potpisati ugovor sa izvođačem radova za prva četiri i po kilometra koja obuhvataju granični prelaz, most preko kanala Strug i vezu sa postojećom saobraćajnicom u Novom Selu. Bitno nam je da se i to završi što prije kako bi se kompletan saobraćaj mogao prebaciti na novi most i naš auto-put", rekao je Topić.

On je potvrdio da je u toku pregled pretkvalifikacionih prijava po javnom pozivu za izgradnju dionice auto-puta od Vukosavlja do Rače, na koji je prijavljeno 10 kompanija, te da očekuje da će u toku ovog mjeseca početi i druga faza pregovora u vezi sa ovim tenderskim postupkom.

