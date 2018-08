Mitrović: Formiranje međunarodne komisije o Sarajevu od neprocjenjive važnosti

Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović smatra da je od neprocjenjive važnosti da bude formirana međunarodna komisija koja bi objektivno i nepristrasno utvrdila istinu o stradanju Srba u Sarajevu u proteklom ratu.

"Sigurno je da je nekoliko hiljada Srba stradalo u Sarajevu, ali tačan podatak mora biti utvrđen. Zato je važno da komisija bude formirana i da je čine eksperti koji će biti nepristrasni", rekao je Mitrović.

On je podsjetio da Vlada Federacije BiH nije formirala komisiju koja je trebalo da ispita i sačini izvještaj o stradanju Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine, iako je to bilo naloženo.

"Mora se utvrditi koliko je Srba nestalo u Sarajevu, koliko ih je poginulo i bilo u logorima. Bilo bi dobro da neko i iz FBiH učestvuje u radu komisije koja će biti formirana", dodao je Mitrović.

Narodna skupština smatra da Vlada Republike Srpske treba da formira i nezavisnu međunarodnu komisiju koja bi objektivno i nepristrasno utvrdila istinu o stradanju Srba u Sarajevu s obzirom na činjenicu da Vlada FBiH nije formirala komisiju koja je trebalo da ispita i sačini izvještaj o stradanju Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine.