Mitropolit Hrizostom: Kanonizovati Srbe stradale u Starom Brodu

U Starom Brodu, petnaestak kilometara kanjonom Drine ispod Višegrada, danas je održan pomen za više od šest hiljada nevino ubijenih Srba s proljeća 1942. godine, od strane zloglasne ustaške "Crne legije", u čijim redovima je bio znatan broj muslimana.

Pomen je služio Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit dabrobosanski Hrizostom, uz sasluženje sveštenika Srpske pravoslavne crkve, a vijence na spomen-obilježje položili su srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednik Vlade Repubike Srpske Radovan Višković, srpski režiser Emir Kusturica, te predstavnici opštine Višegrad.

U prigodnoj besjedni mitropolit Hrizostom je istakao da se na ovom mjestu strave i užasa svake godine sjećamo na sve nevino stradale Srbe koje su ljudi i svijet zaboravili, ali Bog nikada i nikoga ne zaboravlja.

"I danas, na Vidovdan kada se sjećamo kosovskih junaka i Svetog kneza Lazara dođemo ovde i pomolimo se Bogu za sve mučenike i svetomučenike", rekao je on.

Mitropolit je najavio da će na zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora, koje će biti održano na proljeće naredne godine, biti predloženo da svi stradali Srbi na Starom Brodu budu kanonizovani kao mučenici.

"Čitajući istroriju svih njihovih stradanja oni zaslužuju da budu kanonizovani kao sveti mučenici starobrodski na Drini", poručio je on.

Mitropolit je podsjetio da je dio stradalih Srba sam skočio u Drinu i da je to ravno ranohrišćanskim mučenicima koji su isto tako sami sebe spašavali i štitili od skrnavljenja njihovih gonitelja.

Prema njegovim riječima, njihov jedini grijeh je bio što su bili pravoslavni Srbi i patriote koji su voljeli svoju otadžbinu kao što svi volimo svoju otadžbinu kao svoju kuću, kao svoj zavjet.

On je podsjetio da se pokolj u Starom Brodu i Miloševićima desio tokom proljeća 1942. godine, uglavnom na obalama rijeke Drine, u mjestima Stari Brod i Miloševići.

"Ustaše su u ovom pokolju ubile oko šesto hiljada nenaoružanih Srba, isključivo civila. Dio ljudi se namjerno ili nenamjerno utopio u rijeci Drini bježeći od ustaša. U 21. vijeku odajemo poštu i zahvalnost onima koji su postradali", rekao je mitropolit Hrizostom.

I mi Srbi 20. vijeka, rekao je mitropolit Hrizostom, zavijetovani smo da volimo svoju otadžbinu Republiku Srpsku, a to je zavjeti koji nam je ostavio knez Lazar i Sveti Sava.

Prema njegovim riječima, u ovome ratu sve se ponavljalo samo da se Podrinje očisti od srpskog naroda, ali Bog je pomogao da se srpski narod odbrani i očuva i uvijek kada hvalimo Gospoda hvalimo ga što nam je dao snage da još preteknemo na ovim prostorima.

"Zato je ovaj spomenik ovdje i, ako Bog da, i mauzolej i kapela koji se grade biti vječni podsjetnik svima koji ovdje budu dolazili i prolazili da se sjete šta je to bilo ovdje, da se desila ljudska tragedija, istorijska tragedija, nepravda koja je zataškavana, skrivana pod tepihe istorije da se nikada ne sazna ono što je Jure Francetić i ustaška nezavisna država učinila protiv srpskog naroda", istakao je mitropolit Hrizostom.

On je podsjetio da su Srbi na Drinu protjerani pod komandom ustaškog vođe Crne legije Jure Francetića, uz pomoć Handžar divizije.

"Nijemci koji su to posmatrali bili su zapanjeni kako je moguće da se to dešava nad nedužnim narodom i zahvaljujući njima, koji su bili s druge strane", jedan dio protjeranih Srba je preživio", podsjetio je mitropolit dabrobosanski.

On je rekao da je Stari Brod sveto mjesto mučiništva i stradanja.

"Neka im je vječni pomen zajedno sa svim kosovskim junacima, mučenicima i stradalnicima od Kosovskog boja do danas. Neka je vječni pokoj i pomen pred Gospodom svima onima koji su na ovom prostoru postradali nevini - žene, djeca, starci, starice, nejač", rekao je mitropolit Hrizostom.

Podsjećajući na ovaj stravični i masovni zločin, srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je u Starom Brodu za nekoliko dana stradalo više od 6.500 Srba koji su bježali u zbjegu iz pravca Sarajeva i Romanije, a kojima Italijani nisu dali da pređu preko Drine.

"Josip Broz Tito, koji je u to vrijeme bio u Foči, nije prihvatio da ih zaštiti. Oni su došli u ovaj ćorskokak gdje su ih stigle ustaše i izvršile maskar. Komunistički režim od sramote što nisu zaštitili Srbe u proljeće 1942. godine učinio je sve da se ovo mjesto zaboravi i da o njemu nema nikakvih spoznaja", podsjetio je on.

Dodik je napomenuo da je to stradanje dugo bilo skrivano, ali da se na ovom mjestu stravičnog stradanja Srba okupljamo zahvaljujući Emiru Kusturici, vladiki i ljudima iz opštine, ali i dobročiniteljima koji su svojim sredstvima htjeli da se ovo mjesto na trajan način obilježi.

"Ovdje se gradi obilježje koje je monumentalno i podsjeća na tragediju i stradanje srpskog naroda. Zato smo ovdje svake godine da odamo poštu nevino stradalim Srbima", rekao je on.

Višković je napomenuo da je danas Vidovdan i da nevino stradale srpske žrtve zaslužuju da predstavnici Republike Srpske i SPC dođu i da se poklone tim žrtvama, posebno zato što se godinama ćutalo o tim žrtvama.

"Ustaše su imale namjeru da gone srpski narod i da ih dotjera do ovog mjesta stradanja. To je dovoljan opomena svima nama kako se u narednom periodu moramo ponašati i da moramo Republiku Srpsku još više čuvati, jer ona je garant našeg opstanka da nam se ne bi, ne daj Bože, ponovilo nešto slično", rekao je premijer Srpske.

On je najavio da je Vlada Srpske odlučila da se odobre određena sredstva da se izgradi put kako bi se od Višegrada do ovog mjesta moglo doći automobilom.

"Ovdje treba da dođe naša mladost, da uči i prenosi pokolenjima šta se ovde desilo", naglasio je Višković.

Spasoje Albijanić, jedan od ktitora izgadnje spomen mauzoleja, naveo je da je prošle godine, na Mladence, bio u Starom Brodu sa prijateljem Miodragom Davidovićem, jednim od najvećih srpskih ktitora, gdje su se prvi put upoznali o stradanju srpskog naroda na ovim prostorima.

"Poslije besjede Matije Bećkovića i mitropolita Hrizostoma shvatili smo o kakvom se stratišu ovde radi. Nakon toga odlučili smo da podignemo spomen mauzolej u slavu 6.000 sprskih stradalnika, a na poklon srpskom rodu", rekao je Albijanić.

Prema njegovim riječima, buduće generacije treba da dođu u Stari Brod i uče istoriju kako bi na taj način spoznale svoju budućnost.

Spomen mauzolej gradi se zahvaljujući donacijama, a očekuje se da bude završen u septembru ove godine.

Centralna figura predstavljaće članovi stradale porodice Sime Radovića koji je posvjedočio da su njegovih pet kćerki i jednogodišnji sin zajedno sa majkom, njegovom suprugom, skočili u Drinu.