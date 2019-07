O pravima radnika govorili smo u Večernjim vijestima sa Rankom Mišić, predsjednikom Saveza sindikata Republike Srpske.

Govorili smo o prognozama i radnim uslovima koji čekaju radnike.

"Svi pokazatelji koji se nalaze u tom dokumentu govore da je realno da se povećaju plate, kako najniža tako i sve sektorske. Da li će do toga doći, ja nisam uvjerena da će to dobiti podršku Unije poslodavaca koji su već danas rekli da oni ne mogu to ostvariti", kaže Mišić.