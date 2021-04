Mišić: Povećanje plata korisno i za poslodavce

Sama najava da će doći do povećanja plata određenim kategorijama koje se finansiraju iz budžeta, to su radnici koji su računajući sve ovo što nam se dešavalo, iznijeli najveći teret na svojim leđima kao i svi ostali naravno, ali sigurno da su primarni medicinski radnici, radnici u prosvjeti, policija, pravosuđe. Sa Vladom Republike Srpske smo u konstatnom pregovoru oko povećavanja primanja i onim kategorijama koje su najugroženije, a to su radnici koji rade za iznos najniže plate, poručila je ovo Ranka Mišići, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske, gostujući u Centralnim vijestima ATV-a.

Povećanje plata je višestruko korisna stvar, korisna je za radnike koji će dobiti uvećane plate, za naš BDP, za budžet, za socijalne fondove, za naše poslodavce, navela je Mišićeva.