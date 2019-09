Milunović: Zakonskim rješenjima poboljšava se položaj RVI

Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo nastoje da mnogim zakonskim rješenjima od odbrambeno-otadžbinskog rata do danas poboljšaju položaj 31.834 ratna vojna invalida (RVI) u Srpskoj, rekao je u Prnjavoru ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović.



Milunović je, prisustvujući obilježavanju Dana ratnih vojnih invalida u organizaciji Saveza RVI Republike Srpske, rekao da su lica sa invaliditetom jedna od najosjetljivijih kategorija u svakom društvu.

"Naši prostori su imali nesreću jednog dugotrajnog rata, tako da imamo dodatno veliki broj invalida, RVI, prema kojima društvo treba da vodi posebnu brigu jer ih je država mobilisala i uputila u rat, vršili su vojne dužnosti i tako je ta invalidnost nastala", naveo je Milunović.

On kaže da se od rata do danas Ministarstvo zajedno sa organizacijama proisteklim iz odbrambeno-otadžbinskog rata, kao što su Savez organizacija udruženja ratnih vojnih invalida, Udruženje amputiraca i Odbor RVI iz Boračke organizacije, trudi da poboljša položaj RVI.

"Mnogim zakonskim rješenjima došlo je do poboljšanja i nastojali smo da svaki put učinimo korak naprijed. Ratni vojni invalidi, pogotovo viših kategorija, dobili su poslednjim zakonom veći nivo zaštite", naglasio je Milunović.

On je podsjetio da su ratni vojni invalidi u Republici Srpskoj svrstani u 10 kategorija, a da ih ukupno u evidenciji sada ima 31.834.

"Najveći je broj osoba sa invaliditetom nižih kategorija, pogotovo posljednje četiri kategorije - sedma, osma, deveta i deseta, koje čine duplo veći broj nego prvih šest. U posljednje vrijeme smo učinili da najteži vojni invalidi, amputirci i paraplegičari imaju obezbijeđenu banjsku rehabilitaciju svake godine, što ranije nije bilo", rekao je Milunović.

On je dodao da je najtežim ratnim invalidima koji su izgubili radnu sposobnost po osnovu ranjavanja, povređivanja ili bolesti koja je nastala tokom vršenja vojne dužnosti obezbijeđeno pravo na penziju i oni je ostvaruju bez obzira na to da li su imali ijedan dan radnog staža.

"Niz drugih povlastica smo činili i radili zajedno sa organizacijom, otklanjanje arhitektonskih barijera, povlastice za parking. U posljednje vrijeme otvaranjem auto-puta je omogućeno da više kategorije lica sa invaliditetom budu oslobođene plaćanja putarine", naveo je Milunović.

On je podsjetio da je u posljednjih nekoliko godina invalidnina procentualno stalno malo rasla i istakao da će se društvo i ubuduće brinuti i truditi da bude poboljšan položaj ratnih vojnih invalida, naročito onih kojima je potrebna tuđa njega i pomoć.

Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske Dragan Vrhovac rekao je da će resornom ministarstvu biti upućena inicijativa da ovaj dan bude uvršten u kalendar obilježavanja važnih datuma u Srpskoj.

On je podsjetio da je 10. septembar kao Dan ratnih vojnih invalida Republike Srpske ustanovljen 2017. godine jednoglasnom odlukom na Skupštini ovog saveza, a da su do tada ratni vojni invalidi obilježavali 3. decembar.

"Ne sporimo da taj datum treba obilježavati, ali nekako se nismo pronašli u njemu jer je to međunarodni dan svih invalidnih lica. Ratni vojni invalidi su kategorija koja zaslužuje da ima svoj dan", naglasio je Vrhovac.

On kaže da se ovaj dan zajednički obilježava u nekoliko udruženja ratnih vojnih invalida.

"To je dan kada bude odata počast poginulim borcima i umrlim ratnim vojnim invalidima, položeni vijenci, i to trebamo omasoviti, da što veći broj ljudi bude prisutan. To je vid poštovanja prema ratnim vojnim invalidima koji su dali dijelove tijela za odbranu Republike Srpske", rekao je Vrhovac.