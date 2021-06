Milunović: Što prije dostaviti podatke za izradu socijalne karte za borce

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović izjavio je da veći broj lokalnih zajednica nije učinio dovoljno u realizaciji izrade socijalne karte za nezaposlene i socijalno ugrožene demobilisane borce mlađe od 60 godina i pozvao ih da to učine što prije, kako bi ovaj važan posao bio priveden kraju.

Milunović je na konferenciji za novinare u Banjaluci naglasio da nije zadovoljan dinamikom u opštinama i gradovima i dostavljanjem podataka resornom ministarstvu.

On je uvjeren da je zbog neorganizacije u mnogim lokalnim zajednicama došlo do ovakvog stanja u kojem je, od ukupno 14.757 boraca koji su se prijavili za ovaj projekat, do sada izvršena uplata jednokratne novčane pomoći za njih 2.197.

Milunović je naveo da je Banjaluka tek juče unijela podatke za 49 lica od ukupno 1.342 prijavljena.

Prema njegovim riječima, između ostalih, Bijeljina sa 916 zahtjeva, Gradiška sa 550, Doboj sa 702, Zvornik sa 668, te Trebinje sa 257 zahtjeva još nisu počeli unošenje podataka.

On je rekao da iz lokalnih zajednica dobija neshvatljive informacije poput onih da je referent za ove poslove na godišnjem odmoru ili bolovanju, a da nemaju zamjenike.

Milunović je, sa druge strane, zadovoljan dinamikom realizacije projekta samozapošljavanja i zapošljavanja boračkih kategorija u Republici Srpskoj.

On je istakao da je nadležna komisija detaljno analizirala stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaključila da veću pažnju treba posvetiti zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca i nezaposlenih demobilisanih boraca, za šta su bila predviđena tri miliona KM.

Milunović je naveo da je zbog velikog interesovanja budžet za ove namjene povećan na 13.320.000 KM.

On je naveo da je ukupno 1.081 lice već dobilo sredstva ili se nalazi u fazi realizacije, što je zadovoljavajući procenat.

Milunović je pojasnio da po potpisivanju ugovora lice dobija 7.000 KM, a nakon 12 mjeseci isplaćuje se i 3.000 KM za one koji su sredstva utrošili namjenski, prema projektu.