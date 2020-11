Milovanović: U sektor voda uloženo 220 miliona KM

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović posjetila je tokom boravka u Bijeljini Javnu ustanovu "Vode Srpske" preko koje je Republika Srpska u sektor vodoprivrede uložila 220 miliona KM nakon katastrofalne poplave 2014. godine.

"Imamo trenutno aktivnih ugovora vrijednosti 20 miliona KM", rekao je novinarima direktor "Voda Srpske" Miroslav Milovanović.

On je naveo da je tokom sastanka informisao predsjednika Republike o ulaganjima u hidrotehničke objekte širom Srpske i o institucionalnom jačanju same ustanove.

"Mi smo završili građevinski projekat koji predviđa preseljenje i objedinjenje svih naših kanelarija na jedno mjesto", naveo je Milovanović.

On je dodao da "Vode Srpske" planiraju da to završe do kraja 2022. godine.

"Plan je da u naredne dvije godine izvršimo ulaganja preko Vlade Republike Srpske. Pokušaćeno obezbijediti da do kraja 2022. godine imamo novi objekat u koji će biti smješteni svi naši zaposleni, kada je u pitanju sjedište Javne ustanove", najavio je Milovanović.