Milorad Dodik: Zadovoljan sam i zahvalan Čoviću

Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, komentirao je danas prisustvo lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića i ambasadora Hrvatske u BiH Ivana Del Vekija u Banjoj Luci tokom 9. januara, dana Republike Srpske.

"Nama su dragi svi gosti koji dođu i zahvalan sam ljudima koji su tu bili. Koliko znam, ambasador nije bio ni na prijemu odlikovanja kod predsjednice, nije bio ni na defileu, ni na akademiji, a negdje ranije smo se dogovorili da se vidimo toga dana u Banjoj Luci. Negdje na samom kraju prijema ja sam se sreo s njim. Kako to neko tumači, to je njihova stvar. U svakom slučaju, veoma sam zadovoljan i zahvalan sam gospodinu Čoviću što je bio s ljudima iz hrvatskog naroda i mislim da to zaslužuje našu pažnju", rekao je Dodik.

Poručio je da će uzvratiti posjetu kada budu obilježavali važne narodne praznike.

"Mi ćemo biti tu, bez obzira na to što imamo mnogo neraščišćenih istorijskih pitanja. U tom pogledu ne vidim nijedan problem", rekao je Dodik.

Istakao je da su svi oni koji su bili 9. januara u Banjoj Luci doživjeli orkestrirani napad.

"Još jednom sam zahvalan gospodinu Čoviću. Mislim da je to dio njegovog opredjeljenja da gradi dijalog s narodima u BiH", kazao je Dodik.