Milorad Dodik otvorio izložbu "Banjaluka centar vrbaske banovine"

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik otvorio je u Arhivu Jugoslavije izložbu "Banjaluka centar vrbaske banovine", pri čemu je istakao da Banjaluka danas sigurno ne bi htjela da bude banovina, nego da bude integrisana sa Srbijom.

Podsjetivši da danas počinju "Dani Republike Srpske u Srbiji", Dodik je naveo da on smatra da bi ta manifestacija iduće godine trebalo da se zove "Dani Srpske i Srbije".

"Na taj način da pokažemo da se sve više upoznajemo i integrišemo", naglasio je Dodik obraćajući se na izložbi posvećenoj periodu od prije 90 godina, između dva svjetska rata, 1929-1941. godine, a koji se smatra jednim od zlatnih perioda Banjaluke.

On je rekao da se kroz ovu izložbu mogu napraviti paralele, jer je Banjaluka u periodu banovine bila administrativno vezana za Srbiju i razvijala se, a danas, kada postoji Republika Srpska, njen glavni grad Banjaluka napreduje, širi potencijale, postaje dominantno srpski grad u kojem mogu da žive i drugi koji to žele.

"Ali, u suštini i danas je identična istorijska težnja koja je postojala prije sto godina, a to je da želimo da živimo zajedno sa maticom, sa narodom kojem pripadamo i sa kojim možemo da gradimo sve svoje potencijale nesputano od bilo kakvih drugih administrativnih sjedišta, kao što je bilo za vrijeme komunističke Jugoslavije", istakao je Dodik.

Dodik je podsjetio da je za vrijeme komunističke Jugoslavije Banjaluka, koja je bila jedna od banovina u bivšoj Kraljevini Jugoslaviji, u komunističkom sistemu bila svedena na periferni grad, odnosno periferiju Sarajeva ili Zagreba - da izgubi svoj identitet.

On je naveo da je Banjaluka danas savremeni srednjoevropski grad u kojem se razvijaju institucije Republike Srpske, grad koji se izgrađuje i gradi nešto posebno što je bilo prekinuto i izgubljeno iz vremena banovine - srpski nacionalni duh i patriotizam koji se vidi i osjeća na svakom koraku.

Dodik je podsjetio da su 1918. godine na Aranđelovdan, nakon oslobođenja i ulaska srpske vojske u Banjaluku, taj grad i 17 okolnih opština Krajine, po uzoru na Vojvodinu tražili prisajedinjenje Srbiji, ali da to, nažalost, tada nije shvaćeno na pravi način i Banjaluka je gurnuta da svoju budućnost gradi pred zemaljskom vladom u Sarajevu.

"Prekinut je taj jedinstven trenutak da se integrišemo sa Srbijom koja je za sve Srbe ovdje ne samo matica, nego duh, želja i naš način života. Danas Banjaluka sigurno ne bi htjela da više bude banovina, nego bi htjela da bude integrisana sa Srbijom i to je jasno", rekao je Dodik.

On je naveo da su period Banjaluke iz vremena banovine i današnji period slični, jer predstavljaju dva najveća uzleta u njenom razvoju, podsjećajući da Banjaluka danas ima 200.000 stanovnika, da je administrativni, finansijski, politički, kulturni, sportski, privredni centar i glavni grad Republike Srpske.

"Republiku Srpsku doživljavamo kao državu koja ima sve elemente - teritoriju, stanovništvo, vlast koju bira narod, ima i narod koji je voli, ali eto, nema međunarodno priznanje što nije naša, nego volja drugih, Ali, znamo da Republika Srpska traje duže nego Kraljevina Jugoslavija", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da Banjaluka, odnosno Republika Srpska, ima namjeru da obezbijedi svoju dugovječnost i jača svoju autonomiju, a ne da je smanjuje i to se vezuje isključivo za dobre odnose i saradnju sa Srbijom koja nikada nije bila bolja.

On je građanima Srbije poručio da ne podliježu stereotipima koji govore da su Srbi iz BiH "bosanski Srbi", te podsjetio da se Hrvati koji žive u Srbiji nikada nisu nazivali "srbijanskim Hrvatima", nego samo Hrvatima.

"Mi smo /u Republici Srpskoj i BiH/ autentičan narod koji pripada jedinstvenom srpskom narodu - po jeziku, kulturi, pismu, vjeri, krsnoj slavi. A, ponekad sam ponosan što smo u tome uporniji. Kada živite u Srbiji nemate nešto posebno da vas tišti i kinji, a mi svaki dan ustajemo i dolazimo na posao kao da dolazimo na `stražu` jer čuvamo elemente našeg identiteta", rekao je Dodik.

Dodik je dodao da je zbog toga važna ova izložba, te zahvalio njenom autoru Nebojši Radmanoviću /zamjeniku predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH/, koji je njegov saradnik u politici, navodeći da su već 20 godina zajedno posvećeni brizi za izgradnju Banjaluke i Republike Srpske, političkoj borbi za status srpskog naroda, što znači i za status Banjaluke.

On je istakao da je Radmanović na čudesan način spojio dva vremena, banovinu i sadašnji trenutak, zahvalivši mu što je istrajao u tome i što učestvuje u izgradnji savremenog trenutka Banjaluke.

Dodik je rekao da jedino po čemu se razlikuju on i Radmanović jeste to što Radmanović misli da je Jugoslavija bila dobra za Srbe, dok on ne misli tako, nego smatra da je Jugoslavija Srbima bila podvala zbog koje su izgubili cijeli jedan vijek, navodeći da je Srbija morala biti napravljena "onako kako je trebalo".