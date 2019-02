Miličević: SDS treba da prihvati poziv SNSD na razgovor

SDS treba da prihvati poziv SNSD na razgovor o formiranju vlasti na nivou BiH i da na tom sastanku delegacija SDS jasno kaže da je spremna da se u Sarajevu zalaže za interese Republike Srpske, rekao je u emisiji “Puls” BN televizije Milan Miličević, predsjednik Glavnog odbora SDS.

Miličević tvrdi da Milorad Dodik na sastanku koji se sa delegacijom SDS prije nekoliko mjeseci održao u Sarajevu nije ponudio SDS da uđe u vlast.

"To su kurtuazni razgovori a vjerovatno su konačni dogovori odvijaju iza kulisa. Nikad nije došao zvaničan poziv od SNSD o formiranju vlasti na nivou BiH, ali ako se to desi mi ćemo to prihvatiti", rekao je Miličević za BN.

Za krizu u SDS kriv je loš rezultat na prethodnim izborima, ocijenio je predsjednik Glavnog odbora SDS.

"Ja sam to govorio više puta, ne smijemo dozvoliti da nam SNSD uđe u SDS, a to nam se desilo.

Na površinu je, kako navodi, isplivao i neiskren odnos sa koalicionim partnerima u Savezu za pobjedu."

"Vrlo je šaroliko stanje na terenu, mi smo imali zajedničke kandidate, ali to nije bila iskrena priča. Iskusni članovi su i tada bili mišljenja da trebamo imati koaliciju, ali da to ne treba biti neko uz šta će se izgubiti identitet SDS i bojim se da se to desilo" pojasnio je Milićević.

Mnogo više poštenih ljudi, onih koji su u stanju da odole ucjenama, pritiscima, kupovini i prodaji je u opoziciji, smatra Miličević navodeći da je za njega veliko iznenađenje bilo odlazak Dragana Čavića iz opozicionog bloka.

"Dragan Čavić je oličenje pravog opozicionara, ali svako nosi svoje breme", ocijenio je Miličević.

Na pitanje da li je iznenađenje bilo odlazak Obrena Petrovića iz koalicije Miličević je rekao: “Ne, taj proces traje jako dugo”.