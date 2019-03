Miličević je upao u prostorije Komisije i stvorio vanredno stanje

Nakon glasanja za opoziv načelnika Teslića Milana Miličevića, on i njegove pristalice su stvorili vanrednu situaciju o ovoj opštini i ušli u prostorije Komisije za sprovođenja postupka opoziva načelnika opštine Teslić.





"Nama u SNSD-u Teslić nije jasno i nemamo spoznaja zbog čega su Milan Miličević, i lokalni SDS stvorili vanrednu situaciju večeras, jer je on sa svojim aktivistima ušao u izbornu komisiju, otvarali su izborni materijal, blokirali rad komisije," rekao je Dragan Bogdanić, predsjednik OO SNSD-a Teslić za ATV.

On je dodao da rezultati koje dobijaju sa glasačkih mjesta, odnosno od komisija, nisu identični i ne slažu se sa objavom SDS-a.

"Zbog ozbiljnosti ove situacije, koju je napravio lokalni SDS na čelu sa načelnikom, mi ćemo čekati da se oglase nadležne institucije i da svi odrade svoj posao, i nakon brojanja, ili već odluke Komisije u kom će opravcu to ići, mi ćemo tu odluku poštovati. Zbog toga mi večeras nećemo izlaziti ni sa kakvim rezultatima, iako su oni dijametralno suprotni sa objavama SDS-a," rekao je Bogdanić.

On kaže da je nejasno zbog čega nije dozvoljeno da Komisija završi svoj rad, te da nakon toga svi oni koji imaju bilo kakve prigovore imaju mogućnost da to kroz redovan postupak provjere.

"Očigledno iz nekog razloga to večeras nije ovdje nije dozvoljeno i mi ćemo sa svoje strane učiniti sve da se sklonimo. Sa strane SNSD-a postoji veliki gnjev i bijes, i želja članova da na neki način i mi uradimo slično, ali da ne bi doveli do neke ekscesne situcija, kao što imamo sad situaciju u MZ Rastuša gdje su naši ljudi blokirani, fizički napadnuti, maltene došlo je do obračina. Mi ne želimo to i čekaćemo da institucije sistema reaguju," rekao je Bogdanić.

On dodaje da su članovi SDS-a uništavali materijal i cijepali su vreće.

"Danas je to bilo jasno oko podne kada su došli lica iz Sarajeva, kasnije su se pojavili i visoki funkcioneri SDS-a, oko 17 sat i napravili incidenta u Buletiću, ali mi smo tu i čekamo da institucije sistema urade svoj posao i mi ćemo se oglasiti," rekao je Bogdanić.