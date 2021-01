Milić: Srbi svoj identitet u BiH izražavaju kroz postojanje Republike

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Siniša Milić je, povodom Dana Republike, uputio čestitke svim državljanima Republike Srpske i izrazio nadu da će naredni rođendan Republike biti proslavljen u svečanijoj atmosferi i uz masovnije skupove, koji su ove godine otkazani zbog virusa korona.



Milić, koji je i član Političkog savjeta SNSD-a, rekao je danas da srpski narod svoj identitet i političku egzistenciju u BiH izražava kroz princip konstitutivnosti i postojanje Republike Srpske - kao jednog od dva ravnopravna entiteta u BiH.

- Negiranje bilo kojeg od ta dva principa u suštini znači i negiranje BiH, na osnovama Dejtonskog sporazuma - rekao je Milić Srni.

On je dodao da se to odnosi i na one koji danas osporavaju obilježavanja praznika Republike Srpske.

Milić je naglasio da, nasuprot tome, budućnost BiH leži u prihvatanju različitih identiteta koji egzistiraju na prostoru BiH i njihovih osobenosti, a među kojima je za srpski narod prvi i najvažniji postojanje Republike Srpske.

- Јaka Republika Srpska, ekonomski prosperitetna, i privržena saradnji sa svima kojima priznaju činjenicu njenog postojanja sigurno je i u interesu BiH - istakao je Milić.

Republika Srpska obilježava Dan Republike 9. januara jer je tog datuma 1992. godine osnovana pod prvobitnim nazivom Srpska Republika BiH.

Osnovali su je srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH, nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Јugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali konstutitivni statut.