Milić: Fond PIO zabilježio rast doprinosa

Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje Srpske u prvih 11 mjeseci ove godine zabilježio je rast doprinosa po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja u odnosu na isti period prošle godine i to za 4,3 odsto.

Ovo je, u emisiji "Otvoreno rečeno" Radija Republike Srpske, izjavio direktor Mladen Milić, precizirajući da taj rast doprinosa iznosi oko 45 miliona KM. Milić je potvrdio da će početkom sljedeće godine doći do povećanja penzija.

Pandemija virusa korona, ističe direktor Fonda PIO napravila je mnoge probleme, ali, kako ističe, pomenuta kriza kroz odgovorno poslovanje nije destabilizovala sistem Fonda i redovnost isplate penzija.

On je potvrdio da će početkom 2021. godine doći do povećanja penzija.

"To će biti oko tri odsto, a možda čak i više. Moramo, ipak, sačekati zvanične podatke Republikog zavoda za statistiku. Mi ćemo januarsku penziju obračunati u skladu sa zakonom i u nju ćemo uvrstiti redovno usklađivanje penzija", istakao je Milić.

Milić je govorio i o tome ko ima pravo na starosnu penziju, navodeći da osim godina života, mora imati i minimalno 15 godina radnog staža u koji je moguće uračunati i poseban staž u dvostrukom trajanju, koji je takođe penzijski staž. Uvedeno je, kaže, pet nivoa", najniža penzija za tih 15 godina staža je 160 KM.

"Drugi nivo je za penzijski staž od 15 do 20 godina. Penzija za ove korisnike prava iznosi oko 242,20 KM. Za one koji imaju između 20 i 30 godina staža dobiće penziju od 282,77 KM. Četvrti nivo za one koji imaju između 30 i 40 godina penzijskog staža i oni bi dobili 323 KM", naveo je Milić za Radio Srpske.

Peti najviši nivo zagarantovane penzije imaju svi oni korisnici prava koji imaju 40 i više godine staža osiguranja, a njihova prosječna penzija iznosi nešto više od 403,5 KM.