Milan Radović napustio DNS, naveo da to čini iz "ličnih i moralnih razloga"

"Zatečen sam. Niti me obavijestio niti se javio. Nije fer". Ovako Nenad Nešić, v.d. predsjednika Demokratskog narodnog saveza komentariše odluku Milana Radovića, do jutros njegovog zamjenika, da napusti partiju. U tekstu ostavke naveo je da to čini iz "ličnih i moralnih razloga".

Kakvih tačno, nije naveo niti je bilo moguće saznati jer na pozive nije odgovarao. U Narodnoj skupštini nastavlja kao nezavisni poslanik. Nenad Nešić kaže da mu želi sreću i da se Radović, očigledno, nije snašao u novonastaloj situaciji, kako u Republici Srpskoj tako i stranci. "Podsjetiću vas da u trenutku kada se odlučuje sudbina RS gospodin Radović nije bio na sjednici NSRS. To govori dovoljno o njegovoj ozbiljnosti kao političara, čovjeka i Srbina iz Republike Srpske", kaže v.d. predsjednik DNS-a, Nenad Nešić.



Da nešto nije kako treba moglo je da se nasluti prije četiri dana kada je Milan Radović na sjednici Predsjedništva stranke rekao da će se kandidovati za lidera partije, a onda na Glavnom odboru odustao od te ideje. Tada je povukao i ostavku na mjesto zamjenika predsjednika stranke koju je tog dana podnio. Generalni sekretar stranke kaže da su, s njim, tada razgovarali i da se činilo da je sve u redu. Darko Banjac za ATV poručuje da je Radović morao da prisustvuje posebnoj sjednici Parlamenta i da nijedan razlog nije mogao da se stavi iznad srpskog jedinstva. Banjac kaže da Radoviću želi sreću u samostalnom radu. DNS nastavlja sa Klubom od sedam poslanika. "Ja se nadam da će gospodin Radović, kao samostalni poslanik, znati da procijeni šta su to krucijalni interesi RS kao što su u ponedjeljak bili i smatram da tu treba da ostvarimo jedinstvo. Očigledno da ne postoji ta politička stabilnost, ili politička stabilnost strukture jedne ličnosti koja može da se nosi sa jako teškim i odgovornim odlukama", kaže v.d. generalnog sekretara DNS-a, Darko Banjac. Nezvanične informacije kažu da je Radović odlučio da nastavi političko djelovanje u drugoj stranci. Navodno, prelazi u SDS.